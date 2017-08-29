Трамп допустил «все варианты» действий после ракетного пуска КНДР

Северная Корея, несмотря на жесткие резолюции Совбеза ООН, вновь провела ракетный запуск. Максимальную дальность полета ракеты
«Хвансон-12» эксперты оценивают в 5 тыс. километров, и теоретически она могла достигнуть американской базы на острове Гуам.
В Токио приняли решение не сбивать объект, так как он не представлял прямой угрозы. Однако потенциальная угроза есть, и японцы называют ее беспримерно серьезной и чрезвычайно опасной.
Северокорейские ракеты пролетали через Японию и раньше — в 1998 году и в 2009-м. Но тогда речь шла о ракетах, запускающих спутники на космическую орбиту, и КНДР предупреждала соседей. На этот раз речь идет о пуске без предупреждения баллистической ракеты типа «земля — земля», способной нести как обычное, так и ядерное, химическое или биологическое оружие. Это первый подобный случай.
И происходит это, когда все в мире немного успокоились после обмена воинственными заявлениями со стороны лидеров США и Северной Кореи. Трамп грозил обрушить на КНДР огонь и ярость, в Пхеньяне заявляли, что рассматривают возможность нанесения ракетного удара по американской базе на острове Гуам. Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР, запретил экспорт оттуда ряда минералов и продукции. Пуски ракет на время прекратились. Трамп начал говорить, что КНДР стала проявлять уважение в отношении США, Тиллерсон тоже хвалил северных корейцев за сдержанность.
Но Ким Чен Ыну похвала была не нужна, ему требовалось сохранить лицо. И в тот момент, когда США и Южная Корея развернули ежегодные военные учения под кодовым названием «Страж свободы», Северная Корея будто бы исполнила обещание ответить на это безжалостным возмездием. Правда, благоразумно направила ракету не в сторону Гуама, а в сторону Японии, причем пролетела ракета почти такое же расстояние, как до Гуама. Намек должен быть ясен.
Реакция Трампа обошлась на этот раз без резких выражений. Он заявил, что мир получил громкий и ясный сигнал от Северной Кореи, что этот режим указал на презрение к своим соседям, ко всем членам ООН и на то, что Северная Корея придерживается минимальных стандартов допустимого международного поведения. США рассматривают все возможные варианты решения проблемы, сообщил Трамп.
Южная Корея в ответ на новую провокацию КНДР продемонстрировала собственную военную мощь. Четыре боевых самолета сбросили бомбы на полигоне вблизи границы. В качестве учебной цели избрано северокорейское руководство. Налицо явная эскалация конфликта.
Однако давление, угрозы, санкции Северную Корею не останавливают. Экстренное заседание Совбеза ООН, созванное по инициативе Японии, должно показать неприемлемость силовых приемов для решения проблемы. Так считают в Москве.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
Северокорейские ракеты пролетали через Японию и раньше — в 1998 году и в 2009-м. Но тогда речь шла о ракетах, запускающих спутники на космическую орбиту, и КНДР предупреждала соседей. На этот раз речь идет о пуске без предупреждения баллистической ракеты типа «земля — земля», способной нести как обычное, так и ядерное, химическое или биологическое оружие. Это первый подобный случай.
И происходит это, когда все в мире немного успокоились после обмена воинственными заявлениями со стороны лидеров США и Северной Кореи. Трамп грозил обрушить на КНДР огонь и ярость, в Пхеньяне заявляли, что рассматривают возможность нанесения ракетного удара по американской базе на острове Гуам. Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР, запретил экспорт оттуда ряда минералов и продукции. Пуски ракет на время прекратились. Трамп начал говорить, что КНДР стала проявлять уважение в отношении США, Тиллерсон тоже хвалил северных корейцев за сдержанность.
Но Ким Чен Ыну похвала была не нужна, ему требовалось сохранить лицо. И в тот момент, когда США и Южная Корея развернули ежегодные военные учения под кодовым названием «Страж свободы», Северная Корея будто бы исполнила обещание ответить на это безжалостным возмездием. Правда, благоразумно направила ракету не в сторону Гуама, а в сторону Японии, причем пролетела ракета почти такое же расстояние, как до Гуама. Намек должен быть ясен.
Реакция Трампа обошлась на этот раз без резких выражений. Он заявил, что мир получил громкий и ясный сигнал от Северной Кореи, что этот режим указал на презрение к своим соседям, ко всем членам ООН и на то, что Северная Корея придерживается минимальных стандартов допустимого международного поведения. США рассматривают все возможные варианты решения проблемы, сообщил Трамп.
Южная Корея в ответ на новую провокацию КНДР продемонстрировала собственную военную мощь. Четыре боевых самолета сбросили бомбы на полигоне вблизи границы. В качестве учебной цели избрано северокорейское руководство. Налицо явная эскалация конфликта.
Однако давление, угрозы, санкции Северную Корею не останавливают. Экстренное заседание Совбеза ООН, созванное по инициативе Японии, должно показать неприемлемость силовых приемов для решения проблемы. Так считают в Москве.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.
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