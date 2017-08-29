Преступление будет раскрыто
ТВ-Эфир
Преступление будет раскрыто
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 29.08, 04:48

    Сеул, Токио и Вашингтон требуют созыва СБ ООН из-за ракеты КНДР

    комментировать

    Сеул, Токио и Вашингтон требуют созыва СБ ООН из-за ракеты КНДР

    Сеул, Токио и Вашингтон требуют созыва СБ ООН <nobr>из-за</nobr> ракеты КНДР

    США, Япония и Южная Корея запросили проведение экстренного заседания СБ ООН из-за очередного ракетного испытания КНДР.

    Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает РИА Новости. Дата и время заседания пока не согласованы.

    Власти Южной Кореи осудили запуск ракеты в КНДР. Лидеры США и Японии Дональд Трамп и Синдзо Абэ обсудили северокорейское испытание по телефону, сообщает РИА Новости.

    Кроме того, ситуацию в телефонном разговоре обсудят главы МИД США, Японии и Южной Кореи.

    Во вторник рано утром Пхеньян снова запустил баллистическую ракету. Она пролетела над северо-восточной частью Японии и, вероятно, упала в Тихий океан. В Токио объяснили, что не стали сбивать ракету, так как она не представляла опасности. Японские военные считают, что Пхеньян запустил либо баллистическую ракету средней дальности типа «Хвасон-12», либо ракету с дальностью до 3 тысяч километров «Хвасон-10».

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru