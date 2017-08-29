Сеул, Токио и Вашингтон требуют созыва СБ ООН из-за ракеты КНДР

США, Япония и Южная Корея запросили проведение экстренного заседания СБ ООН
из-за очередного ракетного испытания КНДР.
Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает РИА Новости. Дата и время заседания пока не согласованы.
Власти Южной Кореи осудили запуск ракеты в КНДР. Лидеры США и Японии Дональд Трамп и Синдзо Абэ обсудили северокорейское испытание по телефону, сообщает РИА Новости.
Кроме того, ситуацию в телефонном разговоре обсудят главы МИД США, Японии и Южной Кореи.
Во вторник рано утром Пхеньян снова запустил баллистическую ракету. Она пролетела над северо-восточной частью Японии и, вероятно, упала в Тихий океан. В Токио объяснили, что не стали сбивать ракету, так как она не представляла опасности. Японские военные считают, что Пхеньян запустил либо баллистическую ракету средней дальности типа «Хвасон-12», либо ракету с дальностью до 3 тысяч километров «Хвасон-10».
Власти Южной Кореи осудили запуск ракеты в КНДР. Лидеры США и Японии Дональд Трамп и Синдзо Абэ обсудили северокорейское испытание по телефону, сообщает РИА Новости.
Кроме того, ситуацию в телефонном разговоре обсудят главы МИД США, Японии и Южной Кореи.
Во вторник рано утром Пхеньян снова запустил баллистическую ракету. Она пролетела над северо-восточной частью Японии и, вероятно, упала в Тихий океан. В Токио объяснили, что не стали сбивать ракету, так как она не представляла опасности. Японские военные считают, что Пхеньян запустил либо баллистическую ракету средней дальности типа «Хвасон-12», либо ракету с дальностью до 3 тысяч километров «Хвасон-10».
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