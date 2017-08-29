Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 29.08, 15:25

    Лавров прокомментировал ракетный запуск КНДР в сторону Японии

    комментировать

    Лавров прокомментировал ракетный запуск КНДР в сторону Японии

    Лавров прокомментировал ракетный запуск КНДР в сторону Японии

    Москва призывает Пхеньян в полной мере соблюдать действующие резолюции Совбеза ООН. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя очередной ракетный пуск, осуществленный Северной Кореей.

    Сергей Лавров: «Что касается Северной Кореи и проводимых испытаний, то мы привержены всем резолюциям Совета Безопасности ООН. Настаиваем на том, чтобы наши северокорейские соседи в полной мере их соблюдали».

    По словам Лаврова, такой позиции Москва будет придерживаться и на заседании Совбеза ООН, которое должно состояться сегодня, передает «Интерфакс».

    смотретьМосква и Вашингтон прокомментировали запуск ракеты в КНДР
    Москва и Вашингтон прокомментировали запуск ракеты в КНДР
    КНДР утром во вторник запустила баллистическую ракету, которая пролетела около 2700 км, в том числе над японской территорией. В результате премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребовал экстренного созыва СБ ООН. Его требование поддержали Сеул и Вашингтон.

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru