Лавров прокомментировал ракетный запуск КНДР в сторону Японии

Москва призывает Пхеньян в полной мере соблюдать действующие резолюции Совбеза ООН. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя очередной ракетный пуск, осуществленный Северной Кореей.
Сергей Лавров: «Что касается Северной Кореи и проводимых испытаний, то мы привержены всем резолюциям Совета Безопасности ООН. Настаиваем на том, чтобы наши северокорейские соседи в полной мере их соблюдали».
По словам Лаврова, такой позиции Москва будет придерживаться и на заседании Совбеза ООН, которое должно состояться сегодня, передает «Интерфакс».
КНДР утром во вторник запустила баллистическую ракету, которая пролетела около 2700 км, в том числе над японской территорией. В результате премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребовал экстренного созыва СБ ООН. Его требование поддержали Сеул и Вашингтон.
По словам Лаврова, такой позиции Москва будет придерживаться и на заседании Совбеза ООН, которое должно состояться сегодня, передает «Интерфакс».
КНДР утром во вторник запустила баллистическую ракету, которая пролетела около 2700 км, в том числе над японской территорией. В результате премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребовал экстренного созыва СБ ООН. Его требование поддержали Сеул и Вашингтон.
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