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  • 29.08, 06:19

    СМИ: заседание СБ ООН по КНДР пройдет во вторник

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    СМИ: заседание СБ ООН по КНДР пройдет во вторник

    СМИ: заседание СБ ООН по КНДР пройдет во вторник

    Совет безопасности ООН сегодня соберется на экстренное заседание для обсуждения ситуации вокруг КНДР.

    Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает «Интерфакс»/

    Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребовал созыва СБ ООН, назвав пуск и пролет ракеты КНДР над японской территорией «безрассудством и невиданной ранее серьезной угрозой» миру и безопасности в регионе. К его требованию присоединились Сеул и Вашингтон.

    КНДР утром во вторник запустила баллистическую ракету, которая пролетела около 2 тыс. 700 км, в том числе над японской территорией. В ответ ВВС Южной Кореи провели учения с применением авиабомб массой в тонну. Четыре истребителя F-15K сбросили 8 авиабомб Mk84 на цель, имитирующую полигон в провинции КНДР Канвондо. Цель была успешно поражена, отрапортовали военные.

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