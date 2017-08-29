СМИ: заседание СБ ООН по КНДР пройдет во вторник

Совет безопасности ООН сегодня соберется на экстренное заседание для обсуждения ситуации вокруг КНДР.
Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает «Интерфакс»/
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребовал созыва СБ ООН, назвав пуск и пролет ракеты КНДР над японской территорией «безрассудством и невиданной ранее серьезной угрозой» миру и безопасности в регионе. К его требованию присоединились Сеул и Вашингтон.
КНДР утром во вторник запустила баллистическую ракету, которая пролетела около 2 тыс. 700 км, в том числе над японской территорией. В ответ ВВС Южной Кореи провели учения с применением авиабомб массой в тонну. Четыре истребителя F-15K сбросили 8 авиабомб Mk84 на цель, имитирующую полигон в провинции КНДР Канвондо. Цель была успешно поражена, отрапортовали военные.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребовал созыва СБ ООН, назвав пуск и пролет ракеты КНДР над японской территорией «безрассудством и невиданной ранее серьезной угрозой» миру и безопасности в регионе. К его требованию присоединились Сеул и Вашингтон.
КНДР утром во вторник запустила баллистическую ракету, которая пролетела около 2 тыс. 700 км, в том числе над японской территорией. В ответ ВВС Южной Кореи провели учения с применением авиабомб массой в тонну. Четыре истребителя F-15K сбросили 8 авиабомб Mk84 на цель, имитирующую полигон в провинции КНДР Канвондо. Цель была успешно поражена, отрапортовали военные.
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