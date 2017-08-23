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  • 23.08, 10:56
    «Огонь и ярость»: чем России грозит конфликт КНДР и США. США, Северная Корея, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Огонь и ярость»: чем России грозит конфликт КНДР и США

    «Огонь и ярость»: чем России грозит конфликт КНДР и США

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    «Огонь и ярость»: чем России грозит конфликт КНДР и США

    «Огонь и ярость»: чем России грозит конфликт КНДР и США

    «Огонь и ярость»: чем России грозит конфликт КНДР и США

      Напряжение вокруг Северной Кореи еще больше усилилось: Пхеньян обещал Вашингтону и своему южному соседу безжалостное возмездие и наказание. Дело в том, что США и Южная Корея начали совместные учения на Корейском полуострове — якобы, оборонительного характера.

      Но в КНДР не забыли, как не так давно Трамп грозил республике «огнем и яростью». Обострение отношений Пхеньяна и Вашингтона держит в напряжении весь мир.

      При этом некоторые отмечают странности этого конфликта, взять хотя бы явное сходство в риторике Трампа и Кима. Откуда оно? Чем чреват для России конфликт КНДР и США? Как Пхеньян купил на черном рынке украинские двигатели для баллистических ракет? И что увидели российские дети, вернувшиеся из пионерских лагерей самой закрытой страны мира?

      Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».

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