«Огонь и ярость»: чем России грозит конфликт КНДР и США

Напряжение вокруг Северной Кореи еще больше усилилось: Пхеньян обещал Вашингтону и своему южному соседу безжалостное возмездие и наказание. Дело в том, что США и Южная Корея начали совместные учения на Корейском полуострове — якобы, оборонительного характера.
Но в КНДР не забыли, как не так давно Трамп грозил республике «огнем и яростью». Обострение отношений Пхеньяна и Вашингтона держит в напряжении весь мир.
При этом некоторые отмечают странности этого конфликта, взять хотя бы явное сходство в риторике Трампа и Кима. Откуда оно? Чем чреват для России конфликт КНДР и США? Как Пхеньян купил на черном рынке украинские двигатели для баллистических ракет? И что увидели российские дети, вернувшиеся из пионерских лагерей самой закрытой страны мира?
Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».
При этом некоторые отмечают странности этого конфликта, взять хотя бы явное сходство в риторике Трампа и Кима. Откуда оно? Чем чреват для России конфликт КНДР и США? Как Пхеньян купил на черном рынке украинские двигатели для баллистических ракет? И что увидели российские дети, вернувшиеся из пионерских лагерей самой закрытой страны мира?
Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».
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