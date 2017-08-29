«Пороховая бочка»: в Госдуме и НАТО осудили запуск ракеты КНДР

Во всем мире сегодня обсуждают новый запуск северокорейской баллистической ракеты, которая впервые за восемь лет пролетела над Японией.
Испытание КНДР очередной ракеты прокомментировали в Госдуме. Леонид Слуцкий сообщил, что ситуация на Корейском полуострове все больше напоминает пороховую бочку и это не может не тревожить.
Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам: «Непрекращающиеся пуски баллистических ракет КНДР с одной стороны, равно как и провоцирующие действия Запада в отношении руководства Пхеньяна с другой, могут привести к непоправимым последствиям для всего мирового сообщества».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также осудил последний запуск северокорейской ракеты.
Йенс Столтенберг: «Я решительно осуждаю агрессивное испытание Северной Кореей ракеты над Японией. Северная Корея должна остановить свои ракетные программы».
Ракетный пуск КНДР показал, что Пхеньян не блефовал, заявляя о готовности нанести удар по американской базе на Гуаме, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
Константин Косачёв: «Пхеньян, увы, продемонстрировал, что его угрозы в адрес базы США на Гуаме не являются блефом. Хотя наличие межконтинентальных ракет у КНДР на 100% не доказано, разработки точно ведутся, и теоретически Западное побережье США может оказаться под угрозой».
Во вторник утром КНДР испытала очередную баллистическую ракету, предположительно, среднего радиуса действия, которая пролетела над Японией и упала в Тихий океан. Японские власти будут требовать срочного созыва Собвеза ООН. Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) своевременно зафиксировала новый пуск. Его назвали неопасным для нашей страны, сообщает «Интерфакс».
Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам: «Непрекращающиеся пуски баллистических ракет КНДР с одной стороны, равно как и провоцирующие действия Запада в отношении руководства Пхеньяна с другой, могут привести к непоправимым последствиям для всего мирового сообщества».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также осудил последний запуск северокорейской ракеты.
Йенс Столтенберг: «Я решительно осуждаю агрессивное испытание Северной Кореей ракеты над Японией. Северная Корея должна остановить свои ракетные программы».
I strongly condemn North Korea’s aggressive missile test-flight over Japan. North-Korea must stop its missile programs.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 29 августа 2017 г.
Ракетный пуск КНДР показал, что Пхеньян не блефовал, заявляя о готовности нанести удар по американской базе на Гуаме, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
Константин Косачёв: «Пхеньян, увы, продемонстрировал, что его угрозы в адрес базы США на Гуаме не являются блефом. Хотя наличие межконтинентальных ракет у КНДР на 100% не доказано, разработки точно ведутся, и теоретически Западное побережье США может оказаться под угрозой».
Во вторник утром КНДР испытала очередную баллистическую ракету, предположительно, среднего радиуса действия, которая пролетела над Японией и упала в Тихий океан. Японские власти будут требовать срочного созыва Собвеза ООН. Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) своевременно зафиксировала новый пуск. Его назвали неопасным для нашей страны, сообщает «Интерфакс».
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