Запущенная КНДР ракета пролетела над Японией и упала в Тихий океан

Южнокорейские военные подтвердили, что КНДР произвела запуск ракеты, которая пролетела над территорией Японии.
Из сообщения агентства Рёнхап: «Северная Корея сегодня в 05:57 в районе города Сунан близ Пхеньяна произвела пуск ракеты в сторону Японского моря».
Ракета перелетела через северо-восток Японии и упала в Тихий океане. По оценкам военных, она преодолела 2700 км и достигла максимальной высоты 550 км.
По оценкам японских властей, баллистическая ракета упала в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо. Япония не предпринимала попыток сбить ракету КНДР, сообщает ТАСС.
Запуск ракеты в КНДР привел к временной остановке поездов на северо-востоке и севере Японии. При этом он не повлиял на авиасообщение.
Ракета перелетела через северо-восток Японии и упала в Тихий океане. По оценкам военных, она преодолела 2700 км и достигла максимальной высоты 550 км.
#UPDATE North Korea fires ballistic missile over Japan, according to Seoul, Tokyo https://t.co/zJGvNeSjEm— AFP news agency (@AFP) 28 августа 2017 г.
По оценкам японских властей, баллистическая ракета упала в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо. Япония не предпринимала попыток сбить ракету КНДР, сообщает ТАСС.
Запуск ракеты в КНДР привел к временной остановке поездов на северо-востоке и севере Японии. При этом он не повлиял на авиасообщение.
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