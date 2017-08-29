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  • 29.08, 01:48

    Запущенная КНДР ракета пролетела над Японией и упала в Тихий океан

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    Запущенная КНДР ракета пролетела над Японией и упала в Тихий океан

    Запущенная КНДР ракета пролетела над Японией и упала в Тихий океан

    Запущенная КНДР ракета пролетела над Японией и упала в Тихий океан
  • Фото Associated Press © 2017

    • Южнокорейские военные подтвердили, что КНДР произвела запуск ракеты, которая пролетела над территорией Японии.

    Из сообщения агентства Рёнхап: «Северная Корея сегодня в 05:57 в районе города Сунан близ Пхеньяна произвела пуск ракеты в сторону Японского моря».

    Ракета перелетела через северо-восток Японии и упала в Тихий океане. По оценкам военных, она преодолела 2700 км и достигла максимальной высоты 550 км.


    По оценкам японских властей, баллистическая ракета упала в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо. Япония не предпринимала попыток сбить ракету КНДР, сообщает ТАСС.

    Запуск ракеты в КНДР привел к временной остановке поездов на северо-востоке и севере Японии. При этом он не повлиял на авиасообщение.




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