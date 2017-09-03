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  • 03.09, 10:30

    КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы

    11 комментариев
    КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы

    КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы

    КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы
  • Фото Associated Press © 2017

    • Северная Корея официально объявила об успешном проведении испытания водородной бомбы. Соответствующее заявление было сделано в эфире Центрального телевидения КНДР.

    В заявлении отмечается, что испытанный водородный заряд может быть помещен на межконтинентальную баллистическую ракету.

    При этом в Пхеньяне заверили, что утечки радиации при испытании не произошло. Приморские метеорологи уже сообщили, что радиационный фон в регионе в норме.

    Несколькими часами ранее официальные северокорейские СМИ передали, что лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел разработанный северокорейскими учеными водородный боезаряд, который достаточно компактен для установки на межконтинентальную баллистическую ракету.

    Южнокорейские специалисты не исключили, что мощность заряда при предполагаемом шестом ядерном испытании КНДР могла достигать 50 килотонн, что в пять раз выше мощности заряда, испытанного в прошлом году.

    Утром 3 сентября на территории КНДР было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1, на основании данных о котором специалисты заявили о проведении Пхеньяном нового ядерного испытания. Япония уже потребовала срочно созвать Совбез ООН.

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