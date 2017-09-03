Пхеньян объявил о создании водородного заряда для ракеты

Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел водородную бомбу, которую можно установить в качестве боеголовки на новую северокорейскую межконтинентальную баллистическую ракету.
Об этом сообщило северокорейское агентство ЦТАК. Осмотр проходил в Институте ядерного вооружения.
По словам лидера Северной Кореи, «все компоненты для водородной бомбы на 100% произведены внутри страны», передает ТАСС.
Из сообщения ЦТАК: «Он ознакомился с техническими, конструкционными и операционными характеристиками водородной бомбы. Ученые усовершенствовали ее технические характеристики до ультрасовременного уровня, основываясь на успехе первого испытания водородной бомбы».
Ким Чен Ын «выразил удовлетворение тем, что северокорейские ученые неукоснительно исполняют все задачи, которые перед ними поставила партия», и подчеркнул, что институту необходимо активно продвигаться к успешному завершению исследований и разработок для совершенствования ядерного потенциала страны.
Напомним, на днях Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и рухнула в Тихий океан. СБ ООН резко осудил действия КНДР.
По словам лидера Северной Кореи, «все компоненты для водородной бомбы на 100% произведены внутри страны», передает ТАСС.
Из сообщения ЦТАК: «Он ознакомился с техническими, конструкционными и операционными характеристиками водородной бомбы. Ученые усовершенствовали ее технические характеристики до ультрасовременного уровня, основываясь на успехе первого испытания водородной бомбы».
North Korea says it has developed more-advanced hydrogen bomb: KCNA https://t.co/FrQIubxedU— Reuters Top News (@Reuters) 2 сентября 2017 г.
Ким Чен Ын «выразил удовлетворение тем, что северокорейские ученые неукоснительно исполняют все задачи, которые перед ними поставила партия», и подчеркнул, что институту необходимо активно продвигаться к успешному завершению исследований и разработок для совершенствования ядерного потенциала страны.
Напомним, на днях Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и рухнула в Тихий океан. СБ ООН резко осудил действия КНДР.
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