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  • 03.09, 10:30

    Япония потребовала срочно созвать Совбез ООН из-за ядерного испытания КНДР

    8 комментариев
    Япония потребовала срочно созвать Совбез ООН <nobr>из-за</nobr> ядерного испытания КНДР

    Япония потребовала срочно созвать Совбез ООН из-за ядерного испытания КНДР

    Япония потребовала срочно созвать Совбез ООН <nobr>из-за</nobr> ядерного испытания КНДР
  • Фото Associated Press © 2017

    • Токио выразил «решительный протест» Пхеньяну по дипломатическим каналам и выступает за срочный созыв Совета Безопасности ООН в связи с возможным ядерным испытанием КНДР.

    По данным Японского метеорологического агентства, колебания, вызванные предполагаемым ядерным испытанием в Северной Корее, были как минимум в десять раз сильнее, чем в 2016 году, когда Пхеньян взорвал атомную бомбу.

    Министр иностранных дел Японии Таро Коно назвал действия КНДР Абсолютно непростительными.

    Таро Коно: «Мы будем координировать действия с соответствующими странами, направленные на срочный созыв Совбеза ООН».

    смотретьЗемлетрясение в КНДР могло быть ядерным испытанием
    Землетрясение в КНДР могло быть ядерным испытанием
    Утром 3 сентября на территории КНДР было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1, что может свидетельствовать о проведении Пхеньяном нового ядерного испытания. В этой связи премьер-министр Японии Синдзо Абэ срочно созвал Совет национальной безопасности, в ходе которого японские власти на основе полученной информации пришли к выводу о том, что КНДР действительно провела очередное, уже шестое по счету ядерное испытание.

    В Пхеньяне уже объявили, что в ближайшее время выступят с «важным заявлением».

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