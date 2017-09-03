Япония потребовала срочно созвать Совбез ООН из-за ядерного испытания КНДР

Токио выразил «решительный протест» Пхеньяну по дипломатическим каналам и выступает за срочный созыв Совета Безопасности ООН в связи с возможным ядерным испытанием КНДР.
По данным Японского метеорологического агентства, колебания, вызванные предполагаемым ядерным испытанием в Северной Корее, были как минимум в десять раз сильнее, чем в 2016 году, когда Пхеньян взорвал атомную бомбу.
Министр иностранных дел Японии Таро Коно назвал действия КНДР Абсолютно непростительными.
Таро Коно: «Мы будем координировать действия с соответствующими странами, направленные на срочный созыв Совбеза ООН».
Утром 3 сентября на территории КНДР было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1, что может свидетельствовать о проведении Пхеньяном нового ядерного испытания. В этой связи премьер-министр Японии Синдзо Абэ срочно созвал Совет национальной безопасности, в ходе которого японские власти на основе полученной информации пришли к выводу о том, что КНДР действительно провела очередное, уже шестое по счету ядерное испытание.
В Пхеньяне уже объявили, что в ближайшее время выступят с «важным заявлением».
Министр иностранных дел Японии Таро Коно назвал действия КНДР Абсолютно непростительными.
Таро Коно: «Мы будем координировать действия с соответствующими странами, направленные на срочный созыв Совбеза ООН».
Утром 3 сентября на территории КНДР было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1, что может свидетельствовать о проведении Пхеньяном нового ядерного испытания. В этой связи премьер-министр Японии Синдзо Абэ срочно созвал Совет национальной безопасности, в ходе которого японские власти на основе полученной информации пришли к выводу о том, что КНДР действительно провела очередное, уже шестое по счету ядерное испытание.
В Пхеньяне уже объявили, что в ближайшее время выступят с «важным заявлением».
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