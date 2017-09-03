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  • 03.09, 08:58
    Землетрясение в КНДР могло быть ядерным испытанием. Северная Корея, ядерное оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗемлетрясение в КНДР могло быть ядерным испытанием

    Землетрясение в КНДР могло быть ядерным испытанием

    3 комментария
    Землетрясение в КНДР могло быть ядерным испытанием

    Землетрясение в КНДР могло быть ядерным испытанием

    Землетрясение в КНДР могло быть ядерным испытанием
    • Фото Associated Press © 2017

      • Землетрясение магнитудой 5,6, зафиксированное на территории КНДР, может свидетельствовать о проведении Пхеньяном нового, уже шестого по счету ядерного испытания.

      По данным сейсмологического центра Китая, «предположительно, взрыв» был зафиксирован в 11.30 по местному времени (6.30 мск) в КНДР в точке с координатами 41,35 градуса северной широты и 129,11 градуса восточной долготы. Сообщается, что глубина землетрясения составила 0 метров.

      Ранее южнокорейская разведка сообщала, что власти КНДР завершили подготовку к проведению ядерного испытания в двух подземных туннелях на северо-востоке страны.

      За последние годы КНДР осуществила пять ядерных испытаний: в 2006, 2009, 2013 годах и два — в 2016 году.

      В связи с этим Совет Безопасности ООН ввел в отношении Пхеньяна санкции.

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