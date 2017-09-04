Трамп подтвердил готовность США использовать ядерное оружие против КНДР

Дональд Трамп подтвердил готовность США использовать против КНДР ядерное оружие. Американский президент заявил об этом в телефонном разговоре с
премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
В Белом доме сообщили, что США готовы защищать «континентальную часть страны, другие американские территории и союзников с применением полного спектра дипломатических, обычных и ядерных возможностей».
Это заявление последовало сразу после завершения учений в Южной Корее. Они проходили совместно с США. На маневрах применялись и баллистические ракеты.
Это стало ответом на испытания Пхеньяном водородной бомбы. Отголоски этого взрыва зафиксировали даже сейсмологические станции во Владивостоке. По сведениям южнокорейских военных, КНДР уже готовится к новому ракетному запуску. Он может состояться 9 сентября — в День основания республики. В связи с этим в Сеуле планируют развернуть дополнительные системы ПРО.
Накануне на вопрос журналистов о том, планируют ли США атаковать Северную Корею, Трамп ответил одним словом: «Посмотрим».
Это заявление последовало сразу после завершения учений в Южной Корее. Они проходили совместно с США. На маневрах применялись и баллистические ракеты.
Это стало ответом на испытания Пхеньяном водородной бомбы. Отголоски этого взрыва зафиксировали даже сейсмологические станции во Владивостоке. По сведениям южнокорейских военных, КНДР уже готовится к новому ракетному запуску. Он может состояться 9 сентября — в День основания республики. В связи с этим в Сеуле планируют развернуть дополнительные системы ПРО.
Накануне на вопрос журналистов о том, планируют ли США атаковать Северную Корею, Трамп ответил одним словом: «Посмотрим».
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