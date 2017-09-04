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  • 04.09, 18:16
    Трамп подтвердил готовность США использовать ядерное оружие против КНДР. Северная Корея, США, Трамп Дональд, ядерное оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп подтвердил готовность США использовать ядерное оружие против КНДР

    Трамп подтвердил готовность США использовать ядерное оружие против КНДР

    1 комментарий
    Трамп подтвердил готовность США использовать ядерное оружие против КНДР

    Трамп подтвердил готовность США использовать ядерное оружие против КНДР

    Трамп подтвердил готовность США использовать ядерное оружие против КНДР

      Дональд Трамп подтвердил готовность США использовать против КНДР ядерное оружие. Американский президент заявил об этом в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

      В Белом доме сообщили, что США готовы защищать «континентальную часть страны, другие американские территории и союзников с применением полного спектра дипломатических, обычных и ядерных возможностей».

      Это заявление последовало сразу после завершения учений в Южной Корее. Они проходили совместно с США. На маневрах применялись и баллистические ракеты.

      Это стало ответом на испытания Пхеньяном водородной бомбы. Отголоски этого взрыва зафиксировали даже сейсмологические станции во Владивостоке. По сведениям южнокорейских военных, КНДР уже готовится к новому ракетному запуску. Он может состояться 9 сентября — в День основания республики. В связи с этим в Сеуле планируют развернуть дополнительные системы ПРО.

      Накануне на вопрос журналистов о том, планируют ли США атаковать Северную Корею, Трамп ответил одним словом: «Посмотрим».

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