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  • 03.09, 19:33

    Трамп ответил на вопрос о возможной атаке на КНДР

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    Трамп ответил на вопрос о возможной атаке на КНДР

    Трамп ответил на вопрос о возможной атаке на КНДР

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность применения военной силы против КНДР, которая провела очередное ядерное испытание в воскресенье.

    На вопрос журналистов о том, планируют ли США атаковать Северную Корею, глава Белого дома ответил одним словом: «Посмотрим», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента.

    Ранее Трамп назвал КНДР «неуправляемой страной, ставшей большой угрозой и обузой для Китая, который пытается помочь, но безуспешно».

    смотретьКНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы
    КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы
    В ночь на воскресенье Пхеньян провел успешные испытания водородной бомбы. Сейсмологи зафиксировали мощные подземные толчки в районе северокорейского военного полигона. По данным американского правительства, КНДР произвела испытание современного ядерного боезаряда, сообщает ТАСС.

    Представитель американской разведки: «Мы с высокой долей уверенности можем говорить о том, что это было испытание продвинутого ядерного устройства. И то, что мы до сих пор видим, не является не соответствующим утверждениям Северной Кореи».

    Пекин решительно осудил действия КНДР, Токио потребовал созвать Совбез ООН. Очередное испытание бомбы стало темой последних телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и японского премьера Синдзо Абэ.

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