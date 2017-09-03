Путин обсудил с премьером Японии испытание водородной бомбы КНДР

Владимир Путин обсудил с Синдзо Абэ по телефону последнее ядерное испытание Пхеньяна.
О разговоре президента РФ и премьера Японии, которые обсудили испытания водородной бомбы КНДР, сообщило агентство Kyodo. Подробности телефонной беседы пока не приводятся.
Отмечается, что беседа Путина с Синдзо Абэ состоялась сразу после телефонного разговора японского премьера с президентом США Дональдом Трампом на ту же тему.
Напомним, КНДР сегодня объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть помещен в качестве боеголовки на международную баллистическую ракету. Международное сообщество жестко отреагировало на это сообщение. Япония, в частности, призвала срочно созвать Совбез ООН, а в США назвали действия КНДР враждебными и опасными.
В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон предложили ужесточить санкции в отношении Северной Кореи в связи с испытаниями. А в МИД РФ осудили действия Пхеньяна, отметив, что продолжение этой линии может привести к серьезным последствиям для Северной Кореи. В Москве также призвали все заинтересованные стороны вернуться к диалогу для предотвращения эскалации напряженности.
Отмечается, что беседа Путина с Синдзо Абэ состоялась сразу после телефонного разговора японского премьера с президентом США Дональдом Трампом на ту же тему.
Напомним, КНДР сегодня объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть помещен в качестве боеголовки на международную баллистическую ракету. Международное сообщество жестко отреагировало на это сообщение. Япония, в частности, призвала срочно созвать Совбез ООН, а в США назвали действия КНДР враждебными и опасными.
В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон предложили ужесточить санкции в отношении Северной Кореи в связи с испытаниями. А в МИД РФ осудили действия Пхеньяна, отметив, что продолжение этой линии может привести к серьезным последствиям для Северной Кореи. В Москве также призвали все заинтересованные стороны вернуться к диалогу для предотвращения эскалации напряженности.
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