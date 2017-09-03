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  • 03.09, 12:01

    МИД РФ осудил испытания водородной бомбы КНДР

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    МИД РФ осудил испытания водородной бомбы КНДР

    МИД РФ осудил испытания водородной бомбы КНДР

    МИД РФ осудил испытания водородной бомбы КНДР
  • Фото Reuters © 2017

    • В российском внешнеполитическом ведомстве выразили глубокую озабоченность в связи с заявлением КНДР об успешном испытании водородной бомбы.

    В МИД РФ прокомментировали испытание термоядерного взрывного устройства, которое провел Пхеньян. В ведомстве отметили, что очередное «демонстративное пренебрежение» Северной Кореи к требованиям резолюций СБ ООН и норм международного права заслуживает самого решительного осуждения.

    МИД РФ: «Не может не вызывать сожаления тот факт, что руководство КНДР своими действиями, направленными на подрыв глобального режима нераспространения, создает серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом».

    В МИД подчеркнули, что, если КНДР продолжит вести такую линию, то это чревато для Пхеньяна серьезными последствиями. В сложившихся условиях, как считают в российском внешнеполитическом ведомстве, необходимо «сохранять хладнокровие» и воздерживаться от действий, которые приводят к эскалации напряженности.

    МИД РФ: «Призываем все заинтересованные стороны незамедлительно вернуться к диалогу и переговорам как единственно возможному способу комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова, включая ядерную».

    В министерстве иностранных дел РФ подтвердили свою готовность к совместным усилиям в этом направлении, в том числе в контексте реализации российско-китайской «дорожной карты».

    смотретьКНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы
    КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы
    Напомним, сегодня Северная Корея официально объявила, что провела успешное испытание водородной бомбы, заряд которой может быть помещен на межконтинентальную баллистическую ракету.

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