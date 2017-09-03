МИД РФ осудил испытания водородной бомбы КНДР

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили глубокую озабоченность в связи с заявлением КНДР об успешном испытании водородной бомбы.
В МИД РФ прокомментировали испытание термоядерного взрывного устройства, которое провел Пхеньян. В ведомстве отметили, что очередное «демонстративное пренебрежение» Северной Кореи к требованиям резолюций СБ ООН и норм международного права заслуживает самого решительного осуждения.
МИД РФ: «Не может не вызывать сожаления тот факт, что руководство КНДР своими действиями, направленными на подрыв глобального режима нераспространения, создает серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом».
В МИД подчеркнули, что, если КНДР продолжит вести такую линию, то это чревато для Пхеньяна серьезными последствиями. В сложившихся условиях, как считают в российском внешнеполитическом ведомстве, необходимо «сохранять хладнокровие» и воздерживаться от действий, которые приводят к эскалации напряженности.
МИД РФ: «Призываем все заинтересованные стороны незамедлительно вернуться к диалогу и переговорам как единственно возможному способу комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова, включая ядерную».
В министерстве иностранных дел РФ подтвердили свою готовность к совместным усилиям в этом направлении, в том числе в контексте реализации российско-китайской «дорожной карты».
Напомним, сегодня Северная Корея официально объявила, что провела успешное испытание водородной бомбы, заряд которой может быть помещен на межконтинентальную баллистическую ракету.
МИД РФ: «Не может не вызывать сожаления тот факт, что руководство КНДР своими действиями, направленными на подрыв глобального режима нераспространения, создает серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом».
В МИД подчеркнули, что, если КНДР продолжит вести такую линию, то это чревато для Пхеньяна серьезными последствиями. В сложившихся условиях, как считают в российском внешнеполитическом ведомстве, необходимо «сохранять хладнокровие» и воздерживаться от действий, которые приводят к эскалации напряженности.
МИД РФ: «Призываем все заинтересованные стороны незамедлительно вернуться к диалогу и переговорам как единственно возможному способу комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова, включая ядерную».
В министерстве иностранных дел РФ подтвердили свою готовность к совместным усилиям в этом направлении, в том числе в контексте реализации российско-китайской «дорожной карты».
Напомним, сегодня Северная Корея официально объявила, что провела успешное испытание водородной бомбы, заряд которой может быть помещен на межконтинентальную баллистическую ракету.
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