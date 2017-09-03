Трамп прокомментировал ядерные испытания в КНДР

Северная Корея остается враждебной и опасной для США страной. Об этом в своем Twitter заявил американский президент Дональд Трамп после очередного ядерного испытания, проведенного Пхеньяном.
Дональд Трамп: «КНДР провела крупное ядерное испытание. Ее заявления и действия по-прежнему являются враждебными и опасными для США».
Глава Белого дома также назвал КНДР «неуправляемой страной, ставшей большой угрозой и обузой для Китая, который пытается помочь, но безуспешно».
Напомним, сегодня Северная Корея официально объявила, что провела успешное испытание водородной бомбы, заряд которой может быть помещен на межконтинентальную баллистическую ракету.
В российском МИД выразили глубокую озабоченность действиями Северной Кореи. В ведомстве подчеркнули, что если КНДР продолжит вести такую линию, то это чревато для Пхеньяна серьезными последствиями. При этом в Москве считают, что единственный возможный путь решения северокорейской проблемы — это переговоры.
Глава Белого дома также назвал КНДР «неуправляемой страной, ставшей большой угрозой и обузой для Китая, который пытается помочь, но безуспешно».
Напомним, сегодня Северная Корея официально объявила, что провела успешное испытание водородной бомбы, заряд которой может быть помещен на межконтинентальную баллистическую ракету.
В российском МИД выразили глубокую озабоченность действиями Северной Кореи. В ведомстве подчеркнули, что если КНДР продолжит вести такую линию, то это чревато для Пхеньяна серьезными последствиями. При этом в Москве считают, что единственный возможный путь решения северокорейской проблемы — это переговоры.
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