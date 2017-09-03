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  • 03.09, 16:32

    Трамп прокомментировал ядерные испытания в КНДР

    2 комментария

    Трамп прокомментировал ядерные испытания в КНДР

    Трамп прокомментировал ядерные испытания в КНДР

    Северная Корея остается враждебной и опасной для США страной. Об этом в своем Twitter заявил американский президент Дональд Трамп после очередного ядерного испытания, проведенного Пхеньяном.

    Дональд Трамп: «КНДР провела крупное ядерное испытание. Ее заявления и действия по-прежнему являются враждебными и опасными для США».

    Глава Белого дома также назвал КНДР «неуправляемой страной, ставшей большой угрозой и обузой для Китая, который пытается помочь, но безуспешно».

    смотретьКНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы
    КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы
    Напомним, сегодня Северная Корея официально объявила, что провела успешное испытание водородной бомбы, заряд которой может быть помещен на межконтинентальную баллистическую ракету.

    В российском МИД выразили глубокую озабоченность действиями Северной Кореи. В ведомстве подчеркнули, что если КНДР продолжит вести такую линию, то это чревато для Пхеньяна серьезными последствиями. При этом в Москве считают, что единственный возможный путь решения северокорейской проблемы — это переговоры.

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