Меркель и Макрон выступили за ужесточение санкций против КНДР

Канцлер ФРГ провела телефонный разговор с президентом Франции, в ходе которого обсуждались испытания водородной бомбы Северной Кореей.
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон по телефону обсудили очередные испытания Пхеньяна. В ходе беседы они высказались за ужесточение санкций со стороны Евросоюза в отношении КНДР в связи с тестами водородной бомбы. Об этом говорится в заявлении правительства Германии, передает ТАСС.
Из заявления: «Помимо мер со стороны СБ ООН, необходимы действия Евросоюза. Канцлер и президент выступили за ужесточение санкций ЕС в отношении Северной Кореи».
Напомним, Пхеньян сегодня официально объявил, что провел успешные испытания водородной бомбы, заряд которой может быть помещен на межконтинентальную баллистическую ракету. В МИД РФ выразили глубокую озабоченность в связи с этими действиями КНДР, отметив, что продолжение данной линии чревато для Северной Кореи серьезными последствиями.
Из заявления: «Помимо мер со стороны СБ ООН, необходимы действия Евросоюза. Канцлер и президент выступили за ужесточение санкций ЕС в отношении Северной Кореи».
Напомним, Пхеньян сегодня официально объявил, что провел успешные испытания водородной бомбы, заряд которой может быть помещен на межконтинентальную баллистическую ракету. В МИД РФ выразили глубокую озабоченность в связи с этими действиями КНДР, отметив, что продолжение данной линии чревато для Северной Кореи серьезными последствиями.
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