Следствие вели…
ТВ-Эфир
Следствие вели…
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 03.09, 17:01

    Меркель и Макрон выступили за ужесточение санкций против КНДР

    5 комментариев

    Меркель и Макрон выступили за ужесточение санкций против КНДР

    Меркель и Макрон выступили за ужесточение санкций против КНДР

    Канцлер ФРГ провела телефонный разговор с президентом Франции, в ходе которого обсуждались испытания водородной бомбы Северной Кореей.

    Ангела Меркель и Эммануэль Макрон по телефону обсудили очередные испытания Пхеньяна. В ходе беседы они высказались за ужесточение санкций со стороны Евросоюза в отношении КНДР в связи с тестами водородной бомбы. Об этом говорится в заявлении правительства Германии, передает ТАСС.

    Из заявления: «Помимо мер со стороны СБ ООН, необходимы действия Евросоюза. Канцлер и президент выступили за ужесточение санкций ЕС в отношении Северной Кореи».

    смотретьКНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы
    КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы
    Напомним, Пхеньян сегодня официально объявил, что провел успешные испытания водородной бомбы, заряд которой может быть помещен на межконтинентальную баллистическую ракету. В МИД РФ выразили глубокую озабоченность в связи с этими действиями КНДР, отметив, что продолжение данной линии чревато для Северной Кореи серьезными последствиями.

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru