Непредсказуемый президент: к чему приведут угрозы Трампа развязать войну

Главной политической интригой недели стало выступление президента США Дональда Трампа на заседании Генассамблеи ООН. Неужели президент США действительно готов развязать войну?
Мало кто, слушая 40-минутный монолог президента США на заседании Генассамблеи ООН, понял, чего на самом деле он хочет. Сначала Трамп говорит о мире и тут же, не меняя интонации, начинает грозить миру войной. Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что угрозами его страну не запугать.
Ли Ён Хо, глава МИД КНДР: «Если он думал, что может напугать нас этим собачьим лаем, то это действительно собачий сон».
Тем не менее, слова Трампа звучали угрожающе, и дело не только в угрозах стереть ту же Северную Корею с лица земли, но и в том, что лидер ядерной сверхдержавы пугал не столько оружием, сколько своей непредсказуемостью.
Политолог из Агентства стратегических коммуникаций США Стефен Эберт считает, что Трамп действительно может начать военные действия, если слишком долго задевать его самолюбие. К решительным действиям его пытается подтолкнуть и президент Украины Петр Порошенко — только не в отношении КНДР. Пока же США выделяют Украине 500 млн долларов на покупку вооружения.
Известный американский актер Морган Фримен на этой неделе всполошил всех своим видеообращением, в котором без обиняков заявил, что США ведет войну, чтобы защитить американскую демократию от России.
В Швеции на этой неделе впервые за 20 лет прошли масштабные военные учения. Совместно с пилотами из Финляндии и наземными силами США шведские военные отрабатывали порядок действий в случае внезапного нападения России. Уже увеличены расходы на оборонку, и речь идет даже о возвращении обязательного призыва.
Очевидно, США с помощью Швеции провоцирует Россию, играя мускулами у самых ее границ. Призывы выйти из этой игры власти Швеции предпочитают не слышать.
Шведские учения прошли почти в одно время с совместными учениями России и Белоруссии «Запад-2017», на которых 12 тысяч солдат отразили агрессию Вейшнории, Весбарии и Лубении. И снова кто-то в этих вымышленных странах увидел себя.
В России не устают повторять, что обострение отношений с США и Европой стране не нужно. Эти же слова звучат и на видео, которое в ответ Моргану Фримену записала актриса и депутат Госдумы Елена Драпека.
Чем дальше, тем больше современные события напоминают начало 80-х. Тогда США и СССР также проводили масштабные учения. Но говорят, что Рейган отказался от идеи наращивать военную мощь США после того, как посмотрел фильм о ядерном апокалипсисе. Выходит, не будь этих взаимных испепеляющих угроз, не было бы и судьбоносного рукопожатия в Рейкъявике в 1986 году?
Подробности — в материале корреспондентов НТВ Михаила Богданова и Юлии Шатиловой.
Ли Ён Хо, глава МИД КНДР: «Если он думал, что может напугать нас этим собачьим лаем, то это действительно собачий сон».
Тем не менее, слова Трампа звучали угрожающе, и дело не только в угрозах стереть ту же Северную Корею с лица земли, но и в том, что лидер ядерной сверхдержавы пугал не столько оружием, сколько своей непредсказуемостью.
Политолог из Агентства стратегических коммуникаций США Стефен Эберт считает, что Трамп действительно может начать военные действия, если слишком долго задевать его самолюбие. К решительным действиям его пытается подтолкнуть и президент Украины Петр Порошенко — только не в отношении КНДР. Пока же США выделяют Украине 500 млн долларов на покупку вооружения.
Известный американский актер Морган Фримен на этой неделе всполошил всех своим видеообращением, в котором без обиняков заявил, что США ведет войну, чтобы защитить американскую демократию от России.
В Швеции на этой неделе впервые за 20 лет прошли масштабные военные учения. Совместно с пилотами из Финляндии и наземными силами США шведские военные отрабатывали порядок действий в случае внезапного нападения России. Уже увеличены расходы на оборонку, и речь идет даже о возвращении обязательного призыва.
Очевидно, США с помощью Швеции провоцирует Россию, играя мускулами у самых ее границ. Призывы выйти из этой игры власти Швеции предпочитают не слышать.
Шведские учения прошли почти в одно время с совместными учениями России и Белоруссии «Запад-2017», на которых 12 тысяч солдат отразили агрессию Вейшнории, Весбарии и Лубении. И снова кто-то в этих вымышленных странах увидел себя.
В России не устают повторять, что обострение отношений с США и Европой стране не нужно. Эти же слова звучат и на видео, которое в ответ Моргану Фримену записала актриса и депутат Госдумы Елена Драпека.
Чем дальше, тем больше современные события напоминают начало 80-х. Тогда США и СССР также проводили масштабные учения. Но говорят, что Рейган отказался от идеи наращивать военную мощь США после того, как посмотрел фильм о ядерном апокалипсисе. Выходит, не будь этих взаимных испепеляющих угроз, не было бы и судьбоносного рукопожатия в Рейкъявике в 1986 году?
Подробности — в материале корреспондентов НТВ Михаила Богданова и Юлии Шатиловой.
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