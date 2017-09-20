Даст или не даст: эксперты объяснили, зачем Порошенко требует от США оружие

Президент Украины продолжает жить надеждами на помощь «большого американского брата». Но так ли однозначно отношение к спонсированию Украины в американских верхах?
Громкое заявление сделал накануне Пётр Порошенко. Он объявил, что
Вашингтон выделит Киеву на оборону полмиллиарда долларов и летальное оружие. В том, правда это или нет, разбирался корреспондент НТВ Андрей Гордеев.
Трамп, конечно, очень бы хотел и доллары, и оружие. А некоторые сенаторы США совсем не против того, чтобы потратиться на Украину. Но идею подарить Украине полмиллиарда долларов никакой сенат не одобрял, по крайней мере, пока.
Также любопытно, что же за оружие Штаты могут предложить Киеву? Маловероятно, что речь идет о каких-либо новинках, хотя бы потому, что гонку вооружений в регионе устраивать никто не хочет. Заявлено, что США собираются поставлять оружие «оборонительное». А вот, скажем, автомат: он для обороны или для нападения? Или противотанковый ракетный комплекс Javelin, который способен атаковать не только бронетехнику, но и беспилотники или вертолеты. К летальному оружию относятся и средства ПВО, а их тоже предлагают передать Киеву. Но ясно же: что бы ни прислали США, конфликт в стране это только обострит.
Поставки американского летального оружия обсуждаются, по сути, с момента начала войны на юго-востоке Украины. Киев отказывается признавать в ней внутренний конфликт и «в упор не видит» гражданское противостояние в собственной стране. У Порошенко всё «оккупация» да «российская агрессия». С этим своим аргументом он ходит от одного американского посланника к другому. Например, в конце августа на Украину прилетал министр обороны США генерал Мэттис, который опять намекнул, что «Вашингтон раздумывает над военной помощью Киеву».
Политические аналитики объясняют происходящее вполне очевидными факторами: Порошенко так настойчиво добивается американского оружия потому, что и не думает решать конфликт на юго-востоке Украины. Ведь через полтора года ему идти на выборы, и чем же еще объяснять неудачи своего президентства, если не войной?
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Вашингтон выделит Киеву на оборону полмиллиарда долларов и летальное оружие. В том, правда это или нет, разбирался корреспондент НТВ Андрей Гордеев.
Трамп, конечно, очень бы хотел и доллары, и оружие. А некоторые сенаторы США совсем не против того, чтобы потратиться на Украину. Но идею подарить Украине полмиллиарда долларов никакой сенат не одобрял, по крайней мере, пока.
Также любопытно, что же за оружие Штаты могут предложить Киеву? Маловероятно, что речь идет о каких-либо новинках, хотя бы потому, что гонку вооружений в регионе устраивать никто не хочет. Заявлено, что США собираются поставлять оружие «оборонительное». А вот, скажем, автомат: он для обороны или для нападения? Или противотанковый ракетный комплекс Javelin, который способен атаковать не только бронетехнику, но и беспилотники или вертолеты. К летальному оружию относятся и средства ПВО, а их тоже предлагают передать Киеву. Но ясно же: что бы ни прислали США, конфликт в стране это только обострит.
Поставки американского летального оружия обсуждаются, по сути, с момента начала войны на юго-востоке Украины. Киев отказывается признавать в ней внутренний конфликт и «в упор не видит» гражданское противостояние в собственной стране. У Порошенко всё «оккупация» да «российская агрессия». С этим своим аргументом он ходит от одного американского посланника к другому. Например, в конце августа на Украину прилетал министр обороны США генерал Мэттис, который опять намекнул, что «Вашингтон раздумывает над военной помощью Киеву».
Политические аналитики объясняют происходящее вполне очевидными факторами: Порошенко так настойчиво добивается американского оружия потому, что и не думает решать конфликт на юго-востоке Украины. Ведь через полтора года ему идти на выборы, и чем же еще объяснять неудачи своего президентства, если не войной?
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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