Путин высоко оценил учения «Запад-2017»

Владимир Путин дал высокую оценку результатам учений
«Запад-2017». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Завершились масштабные маневры в Белоруссии. В настоящее время российские военнослужащие возвращаются на место постоянной дислокации. В маневрах участвовали более 12 тысяч человек, 70 самолетов и вертолетов, около 700 единиц техники. Боевые машины отправят домой по железной дороге и с помощью транспортной авиации.
В Минобороны подчеркнули, что российские военные покинут Белоруссию до 30 сентября. Таким образом, ни один российский солдат вопреки опасениям западных политиков не останется на территории республики.
В Минобороны подчеркнули, что российские военные покинут Белоруссию до 30 сентября. Таким образом, ни один российский солдат вопреки опасениям западных политиков не останется на территории республики.
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