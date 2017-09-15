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  • 15.09, 02:43
    Учения России и Белоруссии вызвали панику на Западе. Белоруссия, НАТО, авиация, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчения России и Белоруссии вызвали панику на Западе

    Учения России и Белоруссии вызвали панику на Западе

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    Учения России и Белоруссии вызвали панику на Западе

    Учения России и Белоруссии вызвали панику на Западе

    Учения России и Белоруссии вызвали панику на Западе

      Дан приказ им на Запад: Россия и Белоруссия начали совместные военные учения. Но почему Европа так встревожилась, ведь сказали же — учения оборонительные.

      Утром в четверг нашу страну атаковали террористы сразу из трех государств — Вейшнории, Лубении и Вейсбарии. Такова легенда совместных учений России и Белоруссии «Запад-2017».

      Оборонительные маневры тут же вызвали настоящую панику на Западе. Страны НАТО перебросили в Прибалтику дополнительную технику и усилили патрулирование границ, заявив: Москва готовит вторжение в Латвию и Эстонию.

      Что провокационного усмотрели в названии учений европейцы? И почему им так выгодно поддерживать легенду о злых русских? Подробности — в материале «Итогов дня».

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