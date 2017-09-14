Замминистра обороны РФ прокомментировал в интервью опасения ряда стран НАТО по поводу учений
«Запад-2017».
В интервью радиостанции Deutsche Welle заместитель главы Минобороны России Александр Фомин объяснил, почему совместные военные учения России и Белоруссии называются «Запад-2017». Об этом он рассказал в ответ реплику немецкого корреспондента о том, что расширение НАТО может восприниматься как реакция на «агрессивную политику России».
Александр Фомин, замминистра обороны РФ: «Во-первых, это НАТО разместилась у наших границ. Вы можете заметить, что Россия не размещала войска у границ Германии или Франции. Кто в таком случае является движущей силой? Давайте посмотрим на происходящее с другой стороны: военные учения „Запад-2017“ — не повод для НАТО размещать войска прямо у российской границы».
Напомним, учения «Запад-2017» пройдут 14–20 сентября на территории Белоруссии. В Минобороны сообщали, что в маневрах примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих, из них 5,5 тысячи российских. Западные СМИ впадают в истерию, рассказывая об агрессивном характере предстоящих маневров.
Александр Фомин, замминистра обороны РФ: «Во-первых, это НАТО разместилась у наших границ. Вы можете заметить, что Россия не размещала войска у границ Германии или Франции. Кто в таком случае является движущей силой? Давайте посмотрим на происходящее с другой стороны: военные учения „Запад-2017“ — не повод для НАТО размещать войска прямо у российской границы».
Напомним, учения «Запад-2017» пройдут 14–20 сентября на территории Белоруссии. В Минобороны сообщали, что в маневрах примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих, из них 5,5 тысячи российских. Западные СМИ впадают в истерию, рассказывая об агрессивном характере предстоящих маневров.
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