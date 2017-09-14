Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.09, 08:32

    Минобороны: учения «Запад-2017» — не повод размещать войска НАТО у границ РФ

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости, Сергей Пивоваров
    Минобороны: учения <nobr>«Запад-2017» —</nobr> не повод размещать войска НАТО у границ РФ

    Минобороны: учения «Запад-2017» — не повод размещать войска НАТО у границ РФ

    Минобороны: учения <nobr>«Запад-2017» —</nobr> не повод размещать войска НАТО у границ РФ
  • Фото: РИА Новости, Сергей Пивоваров

    • Замминистра обороны РФ прокомментировал в интервью опасения ряда стран НАТО по поводу учений «Запад-2017».

    В интервью радиостанции Deutsche Welle заместитель главы Минобороны России Александр Фомин объяснил, почему совместные военные учения России и Белоруссии называются «Запад-2017». Об этом он рассказал в ответ реплику немецкого корреспондента о том, что расширение НАТО может восприниматься как реакция на «агрессивную политику России».

    Александр Фомин, замминистра обороны РФ: «Во-первых, это НАТО разместилась у наших границ. Вы можете заметить, что Россия не размещала войска у границ Германии или Франции. Кто в таком случае является движущей силой? Давайте посмотрим на происходящее с другой стороны: военные учения „Запад-2017“ — не повод для НАТО размещать войска прямо у российской границы».

    Напомним, учения «Запад-2017» пройдут 14–20 сентября на территории Белоруссии. В Минобороны сообщали, что в маневрах примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих, из них 5,5 тысячи российских. Западные СМИ впадают в истерию, рассказывая об агрессивном характере предстоящих маневров.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru