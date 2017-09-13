Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 13.09, 20:24
    Военные учения «Запад-2017»: цифры, история и факты. армия и флот РФ, Белоруссия, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВоенные учения «Запад-2017»: цифры, история и факты

    Военные учения «Запад-2017»: цифры, история и факты

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    Военные учения «Запад-2017»: цифры, история и факты

    Военные учения <nobr>«Запад-2017»</nobr>: цифры, история и факты

      В ближайшее время внимание западных и российских журналистов, а также военных аналитиков будет приковано к региону между Минском и Калининградом. Там вскоре начнутся совместные учения «Запад-2017».

      В учениях «Запад-2017», активная фаза которых на следующей неделе пройдет на полигонах России и Белоруссии, примут участие 250 танков. Спрятать всю эту армаду на границе с Евросоюзом, может конечно и можно, но незамеченным это уж точно не останется. Однако именно этим европейские политики сейчас и пугают западного обывателя, придумывая все новые способы сдерживания России.

      Согласно сценарию, коалиция трех европейских государств, Вейшнории, Весбарии и Лубении, путем заброски диверсантов и формирования банд будет стараться дестабилизировать ситуацию в Белоруссии. Особо напряженная ситуация складывается вокруг Витебска и Гродно. В связи с этим Генштаб в Минске совместно с российской группировкой войск объявляют о начале операции по противодействию агрессии. Задача-максимум — Вейшнорскую коалицию вытеснить и восстановить территориальную целостность Белоруссии.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Прокина.

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