Министр обороны ФРГ удивила российских коллег «взятыми с потолка цифрами»

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен предположила, что Россия на совместных с Белоруссией учениях
«Запад-2017» задействует 100 тысяч военных. В Минобороны РФ заявление немецкого коллеги вызвало недоумение.
Официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков отметил, что Урсула фон дер Ляйен оперирует «взятыми с потолка цифрами».
Игорь Конашенков, Минобороны РФ: «Мы удивлены заявлениям главы военного ведомства ФРГ госпожи Урсулы фон дер Ляйен, публично оперирующей взятыми с потолка цифрами о якобы 100 тысячах российских военнослужащих, привлекаемых на учение „Запад-2017“ и таящихся в связи с этим угрозах Европе. Германская сторона своевременно получила и имеет всю исчерпывающую информацию о замысле, оборонительном характере и реальной численности привлекаемых к учению „Запад-2017“ российских войск».
Представитель Минобороны напомнил, что заместитель министра обороны РФ Александр Фомин предоставил военному атташе при посольстве ФРГ в Москве подробную информацию об учениях еще 29 августа в присутствии иностранных журналистов. Аналогичные сведения Германии предоставила белорусская сторона.
Игорь Конашенков: «Более того, начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов буквально позавчера в Баку в ходе встречи с главой Военного комитета НАТО дополнительно проинформировал генерала Петра Павела об учениях „Запад-2017“, подчеркнув, что они носят плановый характер и не направлены против третьих стран».
О привлечении 100 тысяч военных к российско-белорусским учениям «Запад-2017» Урсула фон дер Ляйен заявила в Таллине на совместной пресс-конференции с коллегой из Франции Флоранс Парли.
Урсула фон дер Ляйен, министр обороны ФРГ: «Любой, кто сомневается, должен просто взглянуть на число военных, принимающих участие в учениях „Запад“: более 100 тысяч».
Парли в свою очередь добавила, что, по ее мнению, Москва проводит «преднамеренную, нарочитую» стратегию демонстрации своей военной мощи.
Учения «Запад-2017» пройдут 14–20 сентября на шести полигонах России и Белоруссии. Как ожидается, в них примут участие около 12,7 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 680 единиц боевой техники.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что направит трех своих представителей наблюдать за ходом учений.
Игорь Конашенков, Минобороны РФ: «Мы удивлены заявлениям главы военного ведомства ФРГ госпожи Урсулы фон дер Ляйен, публично оперирующей взятыми с потолка цифрами о якобы 100 тысячах российских военнослужащих, привлекаемых на учение „Запад-2017“ и таящихся в связи с этим угрозах Европе. Германская сторона своевременно получила и имеет всю исчерпывающую информацию о замысле, оборонительном характере и реальной численности привлекаемых к учению „Запад-2017“ российских войск».
Представитель Минобороны напомнил, что заместитель министра обороны РФ Александр Фомин предоставил военному атташе при посольстве ФРГ в Москве подробную информацию об учениях еще 29 августа в присутствии иностранных журналистов. Аналогичные сведения Германии предоставила белорусская сторона.
Игорь Конашенков: «Более того, начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов буквально позавчера в Баку в ходе встречи с главой Военного комитета НАТО дополнительно проинформировал генерала Петра Павела об учениях „Запад-2017“, подчеркнув, что они носят плановый характер и не направлены против третьих стран».
О привлечении 100 тысяч военных к российско-белорусским учениям «Запад-2017» Урсула фон дер Ляйен заявила в Таллине на совместной пресс-конференции с коллегой из Франции Флоранс Парли.
Урсула фон дер Ляйен, министр обороны ФРГ: «Любой, кто сомневается, должен просто взглянуть на число военных, принимающих участие в учениях „Запад“: более 100 тысяч».
Парли в свою очередь добавила, что, по ее мнению, Москва проводит «преднамеренную, нарочитую» стратегию демонстрации своей военной мощи.
Учения «Запад-2017» пройдут 14–20 сентября на шести полигонах России и Белоруссии. Как ожидается, в них примут участие около 12,7 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 680 единиц боевой техники.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что направит трех своих представителей наблюдать за ходом учений.
Комментарии