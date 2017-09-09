Министр обороны ФРГ удивила российских коллег «взятыми с потолка цифрами»

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен предположила, что Россия на совместных с Белоруссией учениях «Запад-2017» задействует 100 тысяч военных. В Минобороны РФ заявление немецкого коллеги вызвало недоумение.

Официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков отметил, что Урсула фон дер Ляйен оперирует «взятыми с потолка цифрами».



Игорь Конашенков, Минобороны РФ: «Мы удивлены заявлениям главы военного ведомства ФРГ госпожи Урсулы фон дер Ляйен, публично оперирующей взятыми с потолка цифрами о якобы 100 тысячах российских военнослужащих, привлекаемых на учение „Запад-2017“ и таящихся в связи с этим угрозах Европе. Германская сторона своевременно получила и имеет всю исчерпывающую информацию о замысле, оборонительном характере и реальной численности привлекаемых к учению „Запад-2017“ российских войск».



Представитель Минобороны напомнил, что заместитель министра обороны РФ Александр Фомин предоставил военному атташе при посольстве ФРГ в Москве подробную информацию об учениях еще 29 августа в присутствии иностранных журналистов. Аналогичные сведения Германии предоставила белорусская сторона.



Игорь Конашенков: «Более того, начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов буквально позавчера в Баку в ходе встречи с главой Военного комитета НАТО дополнительно проинформировал генерала Петра Павела об учениях „Запад-2017“, подчеркнув, что они носят плановый характер и не направлены против третьих стран».



О привлечении 100 тысяч военных к российско-белорусским учениям «Запад-2017» Урсула фон дер Ляйен заявила в Таллине на совместной пресс-конференции с коллегой из Франции Флоранс Парли.



Урсула фон дер Ляйен, министр обороны ФРГ: «Любой, кто сомневается, должен просто взглянуть на число военных, принимающих участие в учениях „Запад“: более 100 тысяч».



Парли в свою очередь добавила, что, по ее мнению, Москва проводит «преднамеренную, нарочитую» стратегию демонстрации своей военной мощи.



Учения «Запад-2017» пройдут 14–20 сентября на шести полигонах России и Белоруссии. Как ожидается, в них примут участие около 12,7 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 680 единиц боевой техники.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что направит трех своих представителей наблюдать за ходом учений.