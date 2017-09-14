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  • 14.09, 10:03

    В России и Белоруссии стартовали масштабные учения «Запад-2017»

    4 комментария
    • Фото: РИА Новости, Виктор Толочко
    В России и Белоруссии стартовали масштабные учения <nobr>«Запад-2017»</nobr>

    В России и Белоруссии стартовали масштабные учения «Запад-2017»

    В России и Белоруссии стартовали масштабные учения <nobr>«Запад-2017»</nobr>
  • Фото: РИА Новости, Виктор Толочко

    • На территории России и Белоруссии начались учения «Запад-2017», в которых принимают участие более 12 тысяч военных.

    В сообщении Минобороны РФ отмечается, что маневры «носят сугубо оборонительный характер и не направлены против каких-либо государств или групп стран».

    Минобороны РФ: «Руководителям органов военного управления, командирам привлекаемых к учениям объединений, соединений и воинских частей были вручены пакеты с директивными указаниями генеральных штабов вооруженных сил Союзного государства на выполнение учебно-боевых задач».

    смотретьВоенные учения «Запад-2017»: цифры, история и факты
    Военные учения «Запад-2017»: цифры, история и факты
    Учения «Запад-2017» пройдут 14–20 сентября на шести полигонах России и Белоруссии. Как ожидается, в них примут участие около 12,7 тыс. военнослужащих, из них 5,5 тысячи российских.

    Западные СМИ называют эти маневры агрессивными. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что направит трех своих представителей наблюдать за ходом учений.

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