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  • 29.08, 13:55

    Почти 13 тысяч военных примут участие в учениях «Запад-2017»

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    Почти 13 тысяч военных примут участие в учениях «Запад-2017»

    Почти 13 тысяч военных примут участие в учениях <nobr>«Запад-2017»</nobr>

    Почти 13 тысяч военнослужащих будут задействованы в стратегических учениях «Запад-2017», которые проведут Россия и Белоруссия. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.

    Александр Фомин: «К участию в учении планируется привлечь около 12,7 тыс. военнослужащих. От Вооруженных сил Республики Белоруссия — около 7,2 тыс. человек, от Вооруженных сил РФ — около 5,5 тыс. человек, из них на территории Республики Белоруссия — около 3 тыс. человек».

    По словам Фомина, в учениях задействуют порядка 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц военной техники, в числе которой 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. Кроме этого, к учениям привлекут 10 кораблей, передает РИА Новости.

    При этом замминистра обороны подчеркнул, что число военных и техники не превышает лимитов, установленных Венским документом 2011 года. Также он отметил, что учения, помимо антитеррористической направленности, носят «сугубо оборонительный характер».

    В Минобороны Белоруссии со своей стороны отметили, что после завершения учений российские войска вернутся на свою территорию.

    Олег Белоконев, заместитель министра обороны Белоруссии: «До 30 сентября личный состав, вооружение и техника вооруженных сил Белоруссии будут возвращены в места постоянной дислокации, а вооруженных сил России — на свою территорию».

    Совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017» пройдут 14–20 сентября. Маневры пройдут в два этапа — на территории России и на территории Белоруссии.

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