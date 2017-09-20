Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.09, 16:00

    «Не показуха»: Лукашенко объявил о завершении учений «Запад-2017»

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Игорь Зарембо
    «Не показуха»: Лукашенко объявил о завершении учений <nobr>«Запад-2017»</nobr>

    «Не показуха»: Лукашенко объявил о завершении учений «Запад-2017»

    «Не показуха»: Лукашенко объявил о завершении учений <nobr>«Запад-2017»</nobr>
  • Фото: РИА Новости, Игорь Зарембо

    • Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о завершении совместных российско-белорусских учений «Запад-2017».

    Лукашенко сообщил, что все поставленные в рамках маневров задачи выполнены, уровень проведенных учений является очень высоким.

    Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Все было на очень высоком уровне. Учения не носили показушный характер».

    Также президент Белоруссии заявил о гарантиях того, что российский военный контингент, участвующий в учениях, покинет территорию республики и вернется в места постоянной дислокации.

    Кроме того, Лукашенко объяснил, почему они с Путиным раздельно наблюдали за военными маневрами.

    Александр Лукашенко: «Мы договорились, что основная фаза здесь (в Белоруссии), но крупные учения проходили в Ленинградской и Калининградской областях, президент России проконтролирует и будет наблюдать за учениями на севере, а я уже в центре».

    смотретьНа учениях «Запад-2017» бойцы ВДВ освободили аэродром от условных террористов
    На учениях «Запад-2017» бойцы ВДВ освободили аэродром от условных террористов
    Напомним, учения «Запад-2017» проходили на территории России и Белоруссии, а также в акватории Балтийского моря. Были задействованы 12,7 тыс. военнослужащих, 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе 250 танков, а также 10 боевых кораблей.

    смотретьУчения «Запад-2017»: иностранные военные атташе оценили боевую мощь «Искандеров»
    Учения «Запад-2017»: иностранные военные атташе оценили боевую мощь «Искандеров»
    За маневрами в Ленинградской области наблюдал верховный главнокомандующий Владимир Путин. Президенту продемонстрировали новые образцы военной техники, в частности, сильно модернизированный танк Т-72.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru