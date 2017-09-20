«Не показуха»: Лукашенко объявил о завершении учений «Запад-2017»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о завершении совместных
российско-белорусских учений «Запад-2017».
Лукашенко сообщил, что все поставленные в рамках маневров задачи выполнены, уровень проведенных учений является очень высоким.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Все было на очень высоком уровне. Учения не носили показушный характер».
Также президент Белоруссии заявил о гарантиях того, что российский военный контингент, участвующий в учениях, покинет территорию республики и вернется в места постоянной дислокации.
Кроме того, Лукашенко объяснил, почему они с Путиным раздельно наблюдали за военными маневрами.
Александр Лукашенко: «Мы договорились, что основная фаза здесь (в Белоруссии), но крупные учения проходили в Ленинградской и Калининградской областях, президент России проконтролирует и будет наблюдать за учениями на севере, а я уже в центре».
Напомним, учения «Запад-2017» проходили на территории России и Белоруссии, а также в акватории Балтийского моря. Были задействованы 12,7 тыс. военнослужащих, 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе 250 танков, а также 10 боевых кораблей.
За маневрами в Ленинградской области наблюдал верховный главнокомандующий Владимир Путин. Президенту продемонстрировали новые образцы военной техники, в частности, сильно модернизированный танк Т-72.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Все было на очень высоком уровне. Учения не носили показушный характер».
Также президент Белоруссии заявил о гарантиях того, что российский военный контингент, участвующий в учениях, покинет территорию республики и вернется в места постоянной дислокации.
Кроме того, Лукашенко объяснил, почему они с Путиным раздельно наблюдали за военными маневрами.
Александр Лукашенко: «Мы договорились, что основная фаза здесь (в Белоруссии), но крупные учения проходили в Ленинградской и Калининградской областях, президент России проконтролирует и будет наблюдать за учениями на севере, а я уже в центре».
Напомним, учения «Запад-2017» проходили на территории России и Белоруссии, а также в акватории Балтийского моря. Были задействованы 12,7 тыс. военнослужащих, 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе 250 танков, а также 10 боевых кораблей.
За маневрами в Ленинградской области наблюдал верховный главнокомандующий Владимир Путин. Президенту продемонстрировали новые образцы военной техники, в частности, сильно модернизированный танк Т-72.
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