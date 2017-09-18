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  • 18.09, 17:05
    Учения «Запад-2017»: иностранные военные атташе оценили боевую мощь «Искандеров». Литва, ООН, армия и флот РФ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчения «Запад-2017»: иностранные военные атташе оценили боевую мощь «Искандеров»

    Учения «Запад-2017»: иностранные военные атташе оценили боевую мощь «Искандеров»

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    Учения <nobr>«Запад-2017»</nobr>: иностранные военные атташе оценили боевую мощь «Искандеров»

    Учения «Запад-2017»: иностранные военные атташе оценили боевую мощь «Искандеров»

    Учения <nobr>«Запад-2017»</nobr>: иностранные военные атташе оценили боевую мощь «Искандеров»

      В Ленинградской области проходит один из центральных эпизодов стратегических учений «Запад-2017». За их ходом на полигоне Лужский следил верховный главнокомандующий Владимир Путин. В эти дни на суше, море и в небе новейшие образцы вооружений России и Белоруссии демонстрируют свою боевую мощь. Посмотреть на маневры пригласили и десятки иностранных наблюдателей из более чем 60 стран.

      Наверное, никогда прежде плановые российско-белорусские учения не вызывали такого ажиотажа как среди иностранных СМИ, так и среди военных атташе государств-партнеров. На наблюдательном пункте, словно на премьере в Большом театре, свободных мест не было. Хотя сам театр боевых действий настолько большой, что на полигоне в Ленинградской области можно увидеть лишь фрагмент всей мизансцены.

      Просидев неделю в штабах над картами и отработав переброску войск на западные рубежи России и Белоруссии, сегодня союзники, наконец, приступили к активной фазе учений «Запад-2017».

      В очередной раз подчеркнув оборонительный характер учений, армия показала всем желающим это увидеть, что может в любой точке земного шара произойти. Террорист, пусть и условный, не дремлет. Коварный удар бандформирования с территории трех вымышленных государств решили нанести по всему фронту вдоль западных границ Белоруссии и России. Войска союзников, естественно, были начеку.

      Как передает корреспондент НТВ Алексей Прокин, на Лужском полигоне отработали взаимодействие сухопутных сил, ВВС и войск противовоздушной обороны. На условного противника обрушилась вся мощь группировки, которая задействована в учениях, — самые современные средства доставки самых современных ракет и снарядов. Наиболее важные объекты террористов бомбила стратегическая авиация — самолеты Ту-22М3. Ракетные удары по целям нанесли комплексы «Искандер-М» и «Точка-У».

      За маневрами в Ленинградской области наблюдал верховный главнокомандующий Владимир Путин. Помогая правительству Сирии в борьбе с терроризмом, российские военные получили бесценные навыки, которые теперь закрепляют в ходе учений. Продемонстрировали президенту и другим наблюдателям так же новые образцы военной техники, в частности, сильно модернизированный танк Т-72.

      С условными террористами сейчас ведут борьбу вдоль всей западной границы союзного государства. Учения проходят на 6 полигонах. Масштабные маневры провели на территории Белоруссии и трех российских полигонах — в Ленинградской, Псковской областях, а также окруженной странами — членами НАТО Калининградской области. Впрочем, общая численность войск не превышает ту, которая была закреплена конвенцией ОБСЕ в 2011 году. Новые тактики борьбы с экстремизмом сейчас осваивают 12700 военнослужащих Белоруссии и России.

      В Прибалтике в официальных данных по-прежнему сомневаются. Западные политики еще задолго до начала учений начали пугать обывателей тем, что Россия и Белоруссия якобы готовят плацдарм для оккупации Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, хотя даже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не видит в учениях угрозы для стран-членов.

      смотретьРоссийские и белорусские военные защитили небо от условного противника
      Российские и белорусские военные защитили небо от условного противника
      Командование НАТО внимательно следит за маневрами. И не только следит. С начала года войска НАТО провели уже несколько учений вблизи границ России и Белоруссии. Учений, которые по общей численности задействованных в них военнослужащих маневрам «Запад-2017» не уступят.

      Впрочем, на полигоне о политике сегодня думали меньше всего. Интенсивность 45-минутного боя впечатлила даже опытных военных специалистов. Управление действиями межвидовой группировки войск — это очень тонкая материя в и без того непростом военном деле, рассказали сегодня эксперты.

      Завтра к активной фазе учений примкнут корабли Балтийского флота, которые, согласно сценарию, будут обеспечивать блокаду района проведения спецоперации, чтобы условные террористы не смогли уйти от возмездия морем.

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