Речь Трампа в ООН сравнили с выступлением Буша перед войной в Ираке

Президент Трамп отличился громкими заявлениями на Генассамблее ООН. А речь президента Литвы была такой, что российская делегация вообще предпочла ее не слушать.
Многие отмечают, что в ООН, организации призванной к мирному разрешению споров и конфликтов, столь воинственное выступление, какой была речь Трампа, до сих пор не звучало. Дебют Трампа в ООН в кулуарах уже сравнивают со знаменитым выступлением Джорджа Буша об «оси зла» в 2002-м, когда он обрушился на Ирак и вскоре развязал там войну. Говорят, речь Трампа была такой же, только «на стероидах».
Отметив, что США являются миролюбивой страной, которая не хочет вмешиваться в чужие дела, Трамп прямо призвал народы Северной Кореи, Ирана, Кубы и Венесуэлы сменить правителей. Он пригрозил полностью уничтожить КНДР и пообещал разорвать, как он выразился, «позорную» сделку с Ираном.
А президент Литвы Даля Грибаускайте выступила в привычной для себя манере. С трибуны ООН она обвинила Россию в подготовке нападения на страны Балтии. Якобы учения, которые прошли в Белоруссии с участием российских солдат, отрабатывают одну цель — атаку на Запад.
Даля Грибаускайте: «Около 100 тысяч российских военнослужащих участвуют в наступательных военных учениях под названием „Запад-2017“ на границе балтийских государств, Польши и даже в Арктике. Кремль отрабатывает сценарии нападения на своих соседей, они готовят своих военнослужащих к нападению на запад».
Делегация РФ этих слов в зале не услышала. У российских дипломатов запланировано много встреч в ООН, и одна из них пришлась как раз на выступление президента Литвы.
Отметив, что США являются миролюбивой страной, которая не хочет вмешиваться в чужие дела, Трамп прямо призвал народы Северной Кореи, Ирана, Кубы и Венесуэлы сменить правителей. Он пригрозил полностью уничтожить КНДР и пообещал разорвать, как он выразился, «позорную» сделку с Ираном.
А президент Литвы Даля Грибаускайте выступила в привычной для себя манере. С трибуны ООН она обвинила Россию в подготовке нападения на страны Балтии. Якобы учения, которые прошли в Белоруссии с участием российских солдат, отрабатывают одну цель — атаку на Запад.
Даля Грибаускайте: «Около 100 тысяч российских военнослужащих участвуют в наступательных военных учениях под названием „Запад-2017“ на границе балтийских государств, Польши и даже в Арктике. Кремль отрабатывает сценарии нападения на своих соседей, они готовят своих военнослужащих к нападению на запад».
Делегация РФ этих слов в зале не услышала. У российских дипломатов запланировано много встреч в ООН, и одна из них пришлась как раз на выступление президента Литвы.
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