Лавров прокомментировал выступление Трампа в ООН

Сирия и Северная Корея оказались в центре внимания на Генеральной ассамблее ООН в
Нью-Йорке. Ситуацию на Ближнем Востоке обсудили Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Итоги этих переговоров сейчас анализирует вся мировая пресса. Поводом для громких заголовков стала и речь Дональда Трампа.
К встрече глав внешнеполитических ведомств России и США на полях Генассамблеи ООН внимания было приковано не меньше, чем к выступлениям мировых лидеров с трибуны Организации Объединенных Наций.
Для Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона это уже вторая личная встреча за последние три дня. Причем прошла она уже после выступления Дональда Трампа в ООН, в ходе которого президент США пригрозил полностью уничтожить Северную Корею, если та не откажется от дальнейших разработок ядерного оружия. Российский министр уверен, что такими угрозами можно только испортить ситуацию.
Сергей Лавров: «Президент Трамп употреблял термин „страны-изгои“. Говорил, в том числе о том, как США могут поступить в отношении Северной Кореи. У нас позиция принципиальная: мы не хотим никого демонизировать. Мы предпочитаем работать со всеми заинтересованными сторонами, побуждать их к диалогу».
Речь Трампа вообще прозвучала странно. С одной стороны, американский президент говорил почти по-ленински о праве наций на самоопределение, о том, что США не собираются никого учить жизни и вмешиваться в дела других стран. С другой стороны, Трамп откровенно играл мускулами, хвастаясь рекордным оборонным бюджетом и американской армией, называя Иран коррумпированной диктатурой и режимом убийц и обещая вскоре окончательно решить судьбу соглашения по иранской ядерной программе.
Дональд Трамп: «Мы не можем позволить режиму убийц продолжать свои дестабилизирующие действия, в то же время строя опасные ракеты. И мы не можем поддерживать соглашение, если им прикрывается строительство ядерной программы».
Сделку c Ираном, подписанную его предшественником Бараком Обамой, Трамп считает позорной для Америки. По мнению Лаврова, выход США из этого соглашения станет большой ошибкой.
Сергей Лавров: «Особо тревожит то, что по Ирану устами Трампа США подтвердили непримиримую позицию, сильно критиковали совместную всеобщую программу действий, которая позволила разрулить иранскую ядерную проблему. Мы будем ориентироваться на профессиональные оценки МАГАТЭ, гендиректор которого не раз подтверждал, что Иран добросовестно выполняет все свои обязательства».
Россия — не единственная, кто говорит об опасности резких шагов США в случае с Ираном. Президент Франции Эммануэль Макрон, выслушав Трампа, назвал его планы безответственными.
Эммануэль Макрон: «Отказываться от сделки будет смертельной ошибкой, не уважать ее будет безответственно, потому что это хорошее соглашение, необходимое для мира в тот момент, когда нельзя исключать риск всемирного пожарища».
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро и вовсе окрестил Трампа новым Гитлером после того, как президент США в своей речи остановился буквально в шаге от призыва к смене власти в этой латиноамериканской стране.
О ситуации на Украине Трамп не говорил, отметив лишь, что США должны противостоять угрозам суверенитета всех стран мира. И на встрече с госсекретарем Тиллерсоном Сергей Лавров подтвердил приверженность России минским соглашениям. Кроме того, российское предложение о вводе миротворцев ООН в Донбасс по-прежнему остается в силе, хотя и встречает сопротивление.
Сергей Лавров: «Высказываются, в том числе Украиной, абстрактные несогласия. Там есть замминистра Тука, который сказал: нужно вводить 40–60 тысяч солдат, которые, в его представлении, видимо, должны просто подавить ДНР и ЛНР, установить там порядки, которые будут растаптывать минские соглашения. Наше предложение четкое: миротворцы будут только охранять».
Комментируя встречу с Рексом Тиллерсоном, Сергей Лавров отметил, что она получилась деловой и неполитизированной. И если обе страны смогут и дальше столь же прагматично подходить к проблемам, то и отношения между Россией и США могут сделать вираж к лучшему.
У Сергея Лаврова впереди новые двусторонние встречи, министерское заседание Совета Безопасности ООН по миротворчеству, а в четверг российский министр выступит с трибуны ООН.
Для Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона это уже вторая личная встреча за последние три дня. Причем прошла она уже после выступления Дональда Трампа в ООН, в ходе которого президент США пригрозил полностью уничтожить Северную Корею, если та не откажется от дальнейших разработок ядерного оружия. Российский министр уверен, что такими угрозами можно только испортить ситуацию.
Сергей Лавров: «Президент Трамп употреблял термин „страны-изгои“. Говорил, в том числе о том, как США могут поступить в отношении Северной Кореи. У нас позиция принципиальная: мы не хотим никого демонизировать. Мы предпочитаем работать со всеми заинтересованными сторонами, побуждать их к диалогу».
Речь Трампа вообще прозвучала странно. С одной стороны, американский президент говорил почти по-ленински о праве наций на самоопределение, о том, что США не собираются никого учить жизни и вмешиваться в дела других стран. С другой стороны, Трамп откровенно играл мускулами, хвастаясь рекордным оборонным бюджетом и американской армией, называя Иран коррумпированной диктатурой и режимом убийц и обещая вскоре окончательно решить судьбу соглашения по иранской ядерной программе.
Дональд Трамп: «Мы не можем позволить режиму убийц продолжать свои дестабилизирующие действия, в то же время строя опасные ракеты. И мы не можем поддерживать соглашение, если им прикрывается строительство ядерной программы».
Сделку c Ираном, подписанную его предшественником Бараком Обамой, Трамп считает позорной для Америки. По мнению Лаврова, выход США из этого соглашения станет большой ошибкой.
Сергей Лавров: «Особо тревожит то, что по Ирану устами Трампа США подтвердили непримиримую позицию, сильно критиковали совместную всеобщую программу действий, которая позволила разрулить иранскую ядерную проблему. Мы будем ориентироваться на профессиональные оценки МАГАТЭ, гендиректор которого не раз подтверждал, что Иран добросовестно выполняет все свои обязательства».
Россия — не единственная, кто говорит об опасности резких шагов США в случае с Ираном. Президент Франции Эммануэль Макрон, выслушав Трампа, назвал его планы безответственными.
Эммануэль Макрон: «Отказываться от сделки будет смертельной ошибкой, не уважать ее будет безответственно, потому что это хорошее соглашение, необходимое для мира в тот момент, когда нельзя исключать риск всемирного пожарища».
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро и вовсе окрестил Трампа новым Гитлером после того, как президент США в своей речи остановился буквально в шаге от призыва к смене власти в этой латиноамериканской стране.
О ситуации на Украине Трамп не говорил, отметив лишь, что США должны противостоять угрозам суверенитета всех стран мира. И на встрече с госсекретарем Тиллерсоном Сергей Лавров подтвердил приверженность России минским соглашениям. Кроме того, российское предложение о вводе миротворцев ООН в Донбасс по-прежнему остается в силе, хотя и встречает сопротивление.
Сергей Лавров: «Высказываются, в том числе Украиной, абстрактные несогласия. Там есть замминистра Тука, который сказал: нужно вводить 40–60 тысяч солдат, которые, в его представлении, видимо, должны просто подавить ДНР и ЛНР, установить там порядки, которые будут растаптывать минские соглашения. Наше предложение четкое: миротворцы будут только охранять».
Комментируя встречу с Рексом Тиллерсоном, Сергей Лавров отметил, что она получилась деловой и неполитизированной. И если обе страны смогут и дальше столь же прагматично подходить к проблемам, то и отношения между Россией и США могут сделать вираж к лучшему.
У Сергея Лаврова впереди новые двусторонние встречи, министерское заседание Совета Безопасности ООН по миротворчеству, а в четверг российский министр выступит с трибуны ООН.
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