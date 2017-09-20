Лавров рассказал о претензиях России к США по договору о РСМД

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
По словам Лаврова, Москва заинтересована в сохранении ДРСМД, но без нарушений со стороны США.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Мы, как говорил президент РФ, заинтересованы в том, чтобы этот договор сохранялся, но, естественно, сохранялся без каких-либо нарушений со стороны американских партнеров. У нас есть подозрения как минимум по трем позициям в том, что у американцев создаются боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору. Мы честно эти озабоченности предъявили».
Также Лавров сообщил, что американская сторона тоже предъявляет претензии к Москве, однако она «не может их конкретно обосновать», сообщает ТАСС.
Сенат США в понедельник утвердил проект оборонного бюджета страны на 2018 год. На военные нужды Штаты выделят 692 миллиарда долларов. В документе также содержится норма, предусматривающая возможность Вашингтона отказаться от выполнения одной из статей ДРСМД. Решение об этом должно быть принято конгрессом после изучения доклада, который обязан представить президент США.
Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи км. Москва и Вашингтон периодически обвиняют друг друга в нарушении договора, подписанного еще в 1987 году.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Мы, как говорил президент РФ, заинтересованы в том, чтобы этот договор сохранялся, но, естественно, сохранялся без каких-либо нарушений со стороны американских партнеров. У нас есть подозрения как минимум по трем позициям в том, что у американцев создаются боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по договору. Мы честно эти озабоченности предъявили».
Также Лавров сообщил, что американская сторона тоже предъявляет претензии к Москве, однако она «не может их конкретно обосновать», сообщает ТАСС.
Сенат США в понедельник утвердил проект оборонного бюджета страны на 2018 год. На военные нужды Штаты выделят 692 миллиарда долларов. В документе также содержится норма, предусматривающая возможность Вашингтона отказаться от выполнения одной из статей ДРСМД. Решение об этом должно быть принято конгрессом после изучения доклада, который обязан представить президент США.
Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи км. Москва и Вашингтон периодически обвиняют друг друга в нарушении договора, подписанного еще в 1987 году.
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