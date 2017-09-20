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  • 20.09, 02:22

    Лавров и Тиллерсон провели седьмую за год личную встречу

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    • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    Лавров и Тиллерсон провели седьмую за год личную встречу

    Лавров и Тиллерсон провели седьмую за год личную встречу

    Лавров и Тиллерсон провели седьмую за год личную встречу
  • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Главы внешнеполитических ведомств России и США провели новую двустороннюю встречу на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    В ходе встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона обсуждался широкий спектр проблем, в том числе двусторонние отношения между странами.

    Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Мы обсуждали наши двусторонние отношения. Ясно, что нам нужно эти отношения исправлять. Не мы начинали эту спираль не очень позитивных взаимных действий, и мы заинтересованы в том, чтобы возвращаться к нормальному состоянию наших двусторонних связей».

    По словам Лаврова, стороны договорились продолжать контакты по линии замглавы МИД России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Томаса Шеннона.

    Обсуждалась также ситуация на Украине и важность выполнения минских договоренностей. Об этом министр иностранных дел сообщил журналистам по итогам встречи.

    Сергей Лавров: «Ситуацию на Украине нужно урегулировать. И есть четкий подход как это сделать — минские договоренности. Сегодня мы разговаривали с нашими американскими коллегами, была вторая встреча с Рексом Тиллерсоном. Мы подтвердили нашу приверженность именно этим документам, которые должны в полной мере быть выполнены».

    Важной частью переговоров стало обсуждение ситуации в Сирии, включая взаимодействие военных России и США, цитирует ТАСС.

    Сергей Лавров: «Продолжаются контакты между военными с тем, чтобы не допускать конфликтов при реализации планов по взятию Ракки, с одной стороны, по взятию Дэйр-эз-Зора — с другой стороны. И военные продолжают согласовывать те шаги, которые требуются для того, чтобы цели борьбы с террором не пострадали».

    Незадолго до встречи с Тиллерсоном Лавров провел переговоры с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.

    смотретьЛавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии и минские соглашения
    Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии и минские соглашения
    Напомним, предыдущая личная встреча глав внешнеполитических ведомств России и США прошла в Нью-Йорке в воскресенье и носила неформальный характер.

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