Лавров и Тиллерсон провели седьмую за год личную встречу

Главы внешнеполитических ведомств России и США провели новую двустороннюю встречу на полях
72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В ходе встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона обсуждался широкий спектр проблем, в том числе двусторонние отношения между странами.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Мы обсуждали наши двусторонние отношения. Ясно, что нам нужно эти отношения исправлять. Не мы начинали эту спираль не очень позитивных взаимных действий, и мы заинтересованы в том, чтобы возвращаться к нормальному состоянию наших двусторонних связей».
По словам Лаврова, стороны договорились продолжать контакты по линии замглавы МИД России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Томаса Шеннона.
Обсуждалась также ситуация на Украине и важность выполнения минских договоренностей. Об этом министр иностранных дел сообщил журналистам по итогам встречи.
Сергей Лавров: «Ситуацию на Украине нужно урегулировать. И есть четкий подход как это сделать — минские договоренности. Сегодня мы разговаривали с нашими американскими коллегами, была вторая встреча с Рексом Тиллерсоном. Мы подтвердили нашу приверженность именно этим документам, которые должны в полной мере быть выполнены».
Важной частью переговоров стало обсуждение ситуации в Сирии, включая взаимодействие военных России и США, цитирует ТАСС.
Сергей Лавров: «Продолжаются контакты между военными с тем, чтобы не допускать конфликтов при реализации планов по взятию Ракки, с одной стороны, по взятию Дэйр-эз-Зора — с другой стороны. И военные продолжают согласовывать те шаги, которые требуются для того, чтобы цели борьбы с террором не пострадали».
Незадолго до встречи с Тиллерсоном Лавров провел переговоры с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.
Напомним, предыдущая личная встреча глав внешнеполитических ведомств России и США прошла в Нью-Йорке в воскресенье и носила неформальный характер.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Мы обсуждали наши двусторонние отношения. Ясно, что нам нужно эти отношения исправлять. Не мы начинали эту спираль не очень позитивных взаимных действий, и мы заинтересованы в том, чтобы возвращаться к нормальному состоянию наших двусторонних связей».
По словам Лаврова, стороны договорились продолжать контакты по линии замглавы МИД России Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Томаса Шеннона.
Обсуждалась также ситуация на Украине и важность выполнения минских договоренностей. Об этом министр иностранных дел сообщил журналистам по итогам встречи.
Сергей Лавров: «Ситуацию на Украине нужно урегулировать. И есть четкий подход как это сделать — минские договоренности. Сегодня мы разговаривали с нашими американскими коллегами, была вторая встреча с Рексом Тиллерсоном. Мы подтвердили нашу приверженность именно этим документам, которые должны в полной мере быть выполнены».
Важной частью переговоров стало обсуждение ситуации в Сирии, включая взаимодействие военных России и США, цитирует ТАСС.
Сергей Лавров: «Продолжаются контакты между военными с тем, чтобы не допускать конфликтов при реализации планов по взятию Ракки, с одной стороны, по взятию Дэйр-эз-Зора — с другой стороны. И военные продолжают согласовывать те шаги, которые требуются для того, чтобы цели борьбы с террором не пострадали».
Незадолго до встречи с Тиллерсоном Лавров провел переговоры с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.
Напомним, предыдущая личная встреча глав внешнеполитических ведомств России и США прошла в Нью-Йорке в воскресенье и носила неформальный характер.
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