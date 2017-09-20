Лавров встретился с главой МИД Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что провел «хорошую встречу» с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях
72-й сессии Генассамблеи ООН.
Сообщение пресс-службы МИД РФ: «Стороны обсудили перспективы налаживания политического диалога и активизации российско-британских контактов в различных областях. С российской стороны была подчеркнута важность нормализации отношений через взаимоуважительный и равноправный диалог на основе обоюдного учета интересов. Выражена готовность к встречным шагам в случае корректировки руководством Великобритании политики на российском направлении».
Кадры, сделанные во время переговоров, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала на своей страничке в Facebook.
После переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Борис Джонсон ответил на вопросы журналистов. Они спросили его, не планирует ли Джонсон посетить Москву.
Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании: «У нас была хорошая встреча с министром Лавровым, мы затронули много вопросов, которые представляют взаимный интерес. Посмотрим, сможем ли мы выйти на определенный план моего визита в Москву, когда это будет удобно всем».
Напомним, Борис Джонсон планировал приехать в Москву в апреле этого года. Однако за день до поездки Джонсон объявил, что передумал. Визит в Россию был отменен под предлогом «фундаментального изменения ситуации в связи с событиями в Сирии».
Кадры, сделанные во время переговоров, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала на своей страничке в Facebook.
После переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Борис Джонсон ответил на вопросы журналистов. Они спросили его, не планирует ли Джонсон посетить Москву.
Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании: «У нас была хорошая встреча с министром Лавровым, мы затронули много вопросов, которые представляют взаимный интерес. Посмотрим, сможем ли мы выйти на определенный план моего визита в Москву, когда это будет удобно всем».
Напомним, Борис Джонсон планировал приехать в Москву в апреле этого года. Однако за день до поездки Джонсон объявил, что передумал. Визит в Россию был отменен под предлогом «фундаментального изменения ситуации в связи с событиями в Сирии».
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