Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии и минские соглашения

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Нью-Йорке завершилась встреча глав внешнеполитических ведомств России США.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «В Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации минских договоренностей».
Встреча Лаврова и Тиллерсона, которая проходила в российской дипмиссии при ООН в Нью-Йорке, длилась около 45 минут. В российском дипломатическом ведомстве сообщили, что встреча носила неформальный характер и состоялась по инициативе американской стороны.
Ранее сообщалось, что делегация РФ во главе с Сергеем Лавровым начинает работу на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Встреча Лаврова и Тиллерсона, которая проходила в российской дипмиссии при ООН в Нью-Йорке, длилась около 45 минут. В российском дипломатическом ведомстве сообщили, что встреча носила неформальный характер и состоялась по инициативе американской стороны.
Ранее сообщалось, что делегация РФ во главе с Сергеем Лавровым начинает работу на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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