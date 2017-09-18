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  • 18.09, 04:57

    Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в работе сессии Генассамблеи ООН

    1 комментарий
    • Фото: Красильников Станислав / ТАСС
    Лавров прибыл в <nobr>Нью-Йорк</nobr> для участия в работе сессии Генассамблеи ООН

    Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в работе сессии Генассамблеи ООН

    Лавров прибыл в <nobr>Нью-Йорк</nobr> для участия в работе сессии Генассамблеи ООН
  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС

    • Делегация РФ во главе с Сергеем Лавровым начинает работу на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Сергей Лавров выступит с трибуны ООН, примет участие в традиционных встречах глав МИД в многосторонних и региональных форматах на полях Генассамблеи. Также сообщается, что министр иностранных дел России проведет двусторонние переговоры, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, председателем 72-й сессии Генассамблеи Мирославом Лайчаком, а также с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

    В Госдепартаменте США уже сообщили СМИ, что двусторонняя встреча Лаврова и Тиллерсона может состояться в 21:00 по местному времени (04:00 понедельника по Москве) в российском постпредстве при ООН.

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