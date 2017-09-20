В Кремле прокомментировали выступление Трампа на Генассамблее ООН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на речь президента США Дональда Трампа в ООН.
Комментируя слова Трампа о Сирии, Песков напомнил об уважительном отношении Владимира Путина к суверенитету каждого государства. Он также добавил, что российский лидер выступает за выстраивание взаимовыгодных отношений на основе взаимного доверия и уважении.
Дмитрий Песков: «Ценность и безальтернативность в современном мире суверенитета для каждого государства Владимир Путин акцентирует постоянно и последовательно. Наш президент уже давно говорит о том, что, к сожалению, не многие страны в современном мире могут позволить себе быть истинно суверенными. Россия относится к такому числу стран. Вы знаете, что Путин всегда говорит об уважении суверенитета других государств и выступает за выстраивание весьма прагматичным образом взаимовыгодных отношений, основанных на взаимном доверии и уважении».
Таким образом Песков отреагировал на слова Трампа, который заявил, с одной стороны, о важности суверенитета стран, а с другой — назвал президентство Башара Асада в Сирии «криминальным режимом».
Ранее речь президента США в ООН прокомментировал и глава МИД РФ Сергей Лавров, который отметил отличия позиции Москвы по ряду вопросов.
Дмитрий Песков: «Ценность и безальтернативность в современном мире суверенитета для каждого государства Владимир Путин акцентирует постоянно и последовательно. Наш президент уже давно говорит о том, что, к сожалению, не многие страны в современном мире могут позволить себе быть истинно суверенными. Россия относится к такому числу стран. Вы знаете, что Путин всегда говорит об уважении суверенитета других государств и выступает за выстраивание весьма прагматичным образом взаимовыгодных отношений, основанных на взаимном доверии и уважении».
Таким образом Песков отреагировал на слова Трампа, который заявил, с одной стороны, о важности суверенитета стран, а с другой — назвал президентство Башара Асада в Сирии «криминальным режимом».
Ранее речь президента США в ООН прокомментировал и глава МИД РФ Сергей Лавров, который отметил отличия позиции Москвы по ряду вопросов.
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