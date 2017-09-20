Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.09, 14:29

    В Кремле прокомментировали выступление Трампа на Генассамблее ООН

    1 комментарий

    В Кремле прокомментировали выступление Трампа на Генассамблее ООН

    В Кремле прокомментировали выступление Трампа на Генассамблее ООН

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на речь президента США Дональда Трампа в ООН.

    Комментируя слова Трампа о Сирии, Песков напомнил об уважительном отношении Владимира Путина к суверенитету каждого государства. Он также добавил, что российский лидер выступает за выстраивание взаимовыгодных отношений на основе взаимного доверия и уважении.

    Дмитрий Песков: «Ценность и безальтернативность в современном мире суверенитета для каждого государства Владимир Путин акцентирует постоянно и последовательно. Наш президент уже давно говорит о том, что, к сожалению, не многие страны в современном мире могут позволить себе быть истинно суверенными. Россия относится к такому числу стран. Вы знаете, что Путин всегда говорит об уважении суверенитета других государств и выступает за выстраивание весьма прагматичным образом взаимовыгодных отношений, основанных на взаимном доверии и уважении».

    Таким образом Песков отреагировал на слова Трампа, который заявил, с одной стороны, о важности суверенитета стран, а с другой — назвал президентство Башара Асада в Сирии «криминальным режимом».

    смотретьЛавров прокомментировал выступление Трампа в ООН
    Лавров прокомментировал выступление Трампа в ООН
    Ранее речь президента США в ООН прокомментировал и глава МИД РФ Сергей Лавров, который отметил отличия позиции Москвы по ряду вопросов.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru