Делегация РФ покинула зал Генассамблеи ООН перед речью президента Литвы

Российская делегация решила не слушать выступление президента Литвы Дали Грибаускайте и покинула зал Генеральной Ассамблеи ООН.
В частности, перед тем, как Грибаускайте поднялась на трибуну Генассамблеи, свои места покинули первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Пётр Ильичёв и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что президент Литвы с трибуны Генассамблеи ООН намерена выступить с очередными обвинениями в адрес России. Так, отмечалось, что Грибаускайте собирается говорить о «направленных против Запада агрессивных сценариях Кремля». Кроме того, на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем президент Литвы заявляла, что совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» «угрожают мировому сообществу».
В Минобороны РФ же отмечали, что маневры носят сугубо оборонительный характер, и подчеркивали, что заявления о том, что на учениях готовится «плацдарм для оккупации» Литвы, Польши или Украины, не имеют ничего общего с реальностью.
Ранее сообщалось, что президент Литвы с трибуны Генассамблеи ООН намерена выступить с очередными обвинениями в адрес России. Так, отмечалось, что Грибаускайте собирается говорить о «направленных против Запада агрессивных сценариях Кремля». Кроме того, на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем президент Литвы заявляла, что совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» «угрожают мировому сообществу».
В Минобороны РФ же отмечали, что маневры носят сугубо оборонительный характер, и подчеркивали, что заявления о том, что на учениях готовится «плацдарм для оккупации» Литвы, Польши или Украины, не имеют ничего общего с реальностью.
Комментарии