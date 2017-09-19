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  • 19.09, 21:49

    Делегация РФ покинула зал Генассамблеи ООН перед речью президента Литвы

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    Делегация РФ покинула зал Генассамблеи ООН перед речью президента Литвы

    Делегация РФ покинула зал Генассамблеи ООН перед речью президента Литвы

    Российская делегация решила не слушать выступление президента Литвы Дали Грибаускайте и покинула зал Генеральной Ассамблеи ООН.

    В частности, перед тем, как Грибаускайте поднялась на трибуну Генассамблеи, свои места покинули первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Пётр Ильичёв и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что президент Литвы с трибуны Генассамблеи ООН намерена выступить с очередными обвинениями в адрес России. Так, отмечалось, что Грибаускайте собирается говорить о «направленных против Запада агрессивных сценариях Кремля». Кроме того, на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем президент Литвы заявляла, что совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» «угрожают мировому сообществу».

    В Минобороны РФ же отмечали, что маневры носят сугубо оборонительный характер, и подчеркивали, что заявления о том, что на учениях готовится «плацдарм для оккупации» Литвы, Польши или Украины, не имеют ничего общего с реальностью.

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