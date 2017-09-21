Глава МИД КНДР назвал угрозы Трампа «собачьим лаем»

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо резко отреагировал на угрозу президента США полностью уничтожить КНДР в случае угрозы для Вашингтона и его союзников.
Ли Ён Хо, глава МИД КНДР: «Если он думал, что может напугать нас этим собачьим лаем, то это действительно собачий сон».
Такое заявление он сделал в Нью-Йорке, куда прибыл для участия в общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН. Министр использовал игру слов, связанную с корейским вариантом пословицы «собака лает — караван идет». В корейском языке выражение собачий сон означает нечто бессмысленное, абсурдное, передает ТАСС.
Во вторник Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что США в случае угрозы Вашингтону или его союзникам придется стереть Северную Корею с лица земли.
Такое заявление он сделал в Нью-Йорке, куда прибыл для участия в общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН. Министр использовал игру слов, связанную с корейским вариантом пословицы «собака лает — караван идет». В корейском языке выражение собачий сон означает нечто бессмысленное, абсурдное, передает ТАСС.
Во вторник Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что США в случае угрозы Вашингтону или его союзникам придется стереть Северную Корею с лица земли.
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