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  • 21.09, 04:07

    Глава МИД КНДР назвал угрозы Трампа «собачьим лаем»

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    • Фото: Reuters © 2017, Kevin Lamarque
    Глава МИД КНДР назвал угрозы Трампа «собачьим лаем»

    Глава МИД КНДР назвал угрозы Трампа «собачьим лаем»

    Глава МИД КНДР назвал угрозы Трампа «собачьим лаем»
  • Фото: Reuters © 2017, Kevin Lamarque

    • Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо резко отреагировал на угрозу президента США полностью уничтожить КНДР в случае угрозы для Вашингтона и его союзников.

    Ли Ён Хо, глава МИД КНДР: «Если он думал, что может напугать нас этим собачьим лаем, то это действительно собачий сон».

    Такое заявление он сделал в Нью-Йорке, куда прибыл для участия в общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН. Министр использовал игру слов, связанную с корейским вариантом пословицы «собака лает — караван идет». В корейском языке выражение собачий сон означает нечто бессмысленное, абсурдное, передает ТАСС.

    смотретьТрамп выступил с воинственной речью в ООН
    Трамп выступил с воинственной речью в ООН
    Во вторник Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что США в случае угрозы Вашингтону или его союзникам придется стереть Северную Корею с лица земли.

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