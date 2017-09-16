Хип-хоп, брейк-данс и балет: участники шоу «Ты супер! Танцы» удивили жюри

В проекте «Ты супер! Танцы» продолжается отборочный тур. В третий конкурсный день юные таланты сумели произвести впечатление на судей и зрителей.
Третий конкурсный день «Ты супер! Танцы» стартовал с выступления маленькой Ирины Коноваловой. Конкурсантке всего девять лет. Она приехала из города Тогучин Новосибирской области. Отец Иры неизвестен, а биологическая мать оставила дочку в роддоме. Ира знает, что сейчас ее воспитывает приемная мама.
Девочка в народном костюме станцевала под пение Зои Чижковой, обладательницы приза зрительских симпатий шоу «Ты супер!».
Следом за ней на сцене появилась участница из Белоруссии. Мария Радионова приехала из Минска. Девочка живет в приемной семье с трех лет. Ее биологическая мать бросала детей дома на длительное время без еды. Старший брат Маши уже взрослый и живет отдельно, младшего отдали в другую приемную семью, а третий брат трагически погиб, когда однажды пытался догнать уходящую из дома маму.
Выступление юной Марии поразило жюри своей пластичностью. Особую похвалу девочка получила от ведущей солистки Большого театра Кристины Кретовой. А Евгений Папунаишвили предложил ей выступить на концерте, который он будет организовывать в Минске. Поддержать ее пришел композитор Виктор Дробыш, который подарил девочке кеды золотистого цвета.
Виктор Дробыш: «Белоруссия — это земля, которая периодически рождает замечательных людей, вот ты — одна из них. Я не могу дать тебе золотую медаль, но золотые ботинки я тебе дал».
17-летний участник проекта Сергей Козибеев исполнил танец в стиле хип-хоп. Юноша представил яркий и заводной номер.
Папа Сергея умер, а мама в тюрьме. В шесть лет он оказался в детдоме, в семь лет его хотели усыновить иностранцы, но родственники не позволили, пообещав взять мальчика к себе. Но этого не произошло — они просто не появились. Теперь Сережа ничего не ждет, лишь мечтает, что, когда станет жить самостоятельно, сам усыновит ребенка из детдома.
После него на сцену вышла пара из Красноярска — 14-летние Мария Скокова и Константин Тюрин. Несмотря на падение во время выступления, девочка сумела продолжить танец, что впечатлило члена жюри Евгения Папунаишвили. Он поднялся на сцену, чтобы станцевать с конкурсанткой.
Маша не видела своего отца три года, мать приходила к ней несколько месяцев назад, но дочь даже не открыла ей дверь. В четыре года ее с братом отдали бабушке, на этом родительское воспитание закончилось. Покорять сцену она решилась вслед за своим младшим братом Кириллом, который участвовал в вокальном конкурсе «Ты супер!». Партнер Маши Костя воспитывается в полной семье, поэтому после отборочного тура отправится домой.
Следующим на сцене оказался сверстник Маши Константин Рычков из города Лесосибирск. Костя появился в необычном образе и устроил настоящее шоу, исполнив брейк-данс.
К своему отцу мальчик не испытывает ничего, кроме презрения. В памяти мальчика запечатлелся день, когда он в четырехлетнем возрасте стоял на остановке с родителями. Отец, который был почему-то зол, ударил его мать. Она упала, а ее рука постепенно становилась холоднее. Сейчас мальчика воспитывает дальняя родственница, которая случайно встретила Костю во время фотосессии в детском доме, которую снимала. Поддержать конкурсанта приехал его дядя, который не видел мальчика много лет.
12-летняя Надежда Ватаева родилась в большой семье, у нее семь братьев и сестер, но после смерти отца все дети оказались в детском доме. У мамы не было ни сил, ни здоровья, чтобы поставить детей на ноги.
Юная конкурсантка из Владикавказа исполнила мужскую партию кавказского народного танца, поразив жюри своей энергичностью.
Затем на сцене появилась танцевальная пара — Михаил Третьяков и Мария Воронова. Им по 11 лет, они приехали из города Березники. Дети представили жюри самбу, очаровав судей.
Миша даже говорить о маме не может без слез. Своего отца он никогда не видел. Из роддома его забрали бабушка и дедушка. Мама его воспитанием не занималась, постоянно уезжала. Когда мальчику было четыре года, ее убили. Его партнерша Маша Воронова из полной семьи. Она специально приехала в Москву, чтобы выступить с ним в отборочном туре. А поддержать мальчика пришла знаменитая актриса Екатерина Волкова, которая подарила мальчику талисман-игрушку.
Екатерина Волкова: «Я хочу сказать: ты молодец, ты целеустремленный. Может быть, что-то и не получилось, но у нас все впереди. Не бойся, иди вперед».
15-летняя Анжела Михайлова из города Лесной исполнила редкий по нынешним временам танец — мазурку. Девочку в два года бросила мама, ее воспитывает бабушка. На судьбу конкурсантка не жалуется и мать ни в чем не винит, но видеться с ней не хочет. Свой сильный характер она продемонстрировала и на сцене.
12-летняя Алёна Янченко из Заринска знает, что ее мать три года назад убили. Единственная опора девочка — бабушка. Перед выступлением именно она поддерживала Алёну, которая исполнила индийский танец. А за сценой ее ждал сюрприз: к ней приехал отец. Встреча не обошлась без слез.
15-летняя Елизавета Базанова из Красноуфимска даже не помнит, когда последний раз видела маму и папу. Родители уехали из родного города и не выходят на связь — они в розыске. Раньше девочка надеялась, что ее родители смогут забыть про наркотики, но теперь почти не верит в возможность когда-нибудь их увидеть. Ее взяли к себе дедушка и бабушка, которые ради нее переехали из Казахстана. На сцене Лиза появилась в задорном образе хулиганки и с широкой улыбкой на лице.
А сестры-близнецы Ксения и Маргарита Сушко привлекли особое внимание Кристины Кретовой, поскольку девочки давно занимаются балетом. Она рассказала им о своих первых шагах в танцевальном мире и высоко оценила выступление сестер.
Однажды сестры Сушко узнали, что та, кого они считали мамой, на самом деле их двоюродная бабушка. В три года их, больных и истощенных, взяли из детского дома. Биологическая мать девочек пила, три года назад ее не стало. На похоронах они впервые увидели своего родного отца. С тех пор он ни разу не звонил и не написал девочкам ни строчки.
Джейхуна Ага-Тагиева из Туркмении мама родила для себя, про отца мальчика никогда и никому не рассказывала. Воспитывать сына ей помогала старшая дочь. Женщина постоянно работала, Джейхун считает, что тяжелые нагрузки в итоге и подорвали здоровье его матери: она умерла от рака крови за считаные недели. На сцене юноша удивил жюри своим эффектным и пластичным выступлением, вызвав возгласы восхищения еще во время танца.
Пара Любовь Крюкова и Константин Ковалев представили танец ча-ча-ча. Партнер Любы воспитывается в полной семье и получил право поддержать подругу только в первом выступлении.
Мама родила Любу в 17 лет и через неделю бросила. Бабушке пришлось заботиться о девочке и защищать от нерадивой матери, которая пыталась продать дочь. Но девочка до сих пор ждет мать из тюрьмы, куда та попала после пьяной поножовщины, и надеется ей помочь.
А завершило конкурсный день уникальное выступление — танец народа ульчи. Его исполнили Юлия Веткан и Валерия Дечули. Их номер особенно впечатлил члена жюри Егора Дружинина, который, не откладывая, решил поучиться у девочек мастерству особенного народного танца.
Родители Леры пили, и девочку в трехлетнем возрасте взяла к себе двоюродная сестра ее матери. А Юля отца не видела много лет, некоторое время назад он освободился из тюрьмы. Но девочка хочет остаться со своими бабушкой и дедушкой, с которыми живет с шести лет, с тех пор, как умерла ее мама.
Конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии, а также дарит детям шанс исполнить заветные мечты. Следующий выпуск шоу «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru 23 сентября в 20:00.
Девочка в народном костюме станцевала под пение Зои Чижковой, обладательницы приза зрительских симпатий шоу «Ты супер!».
Следом за ней на сцене появилась участница из Белоруссии. Мария Радионова приехала из Минска. Девочка живет в приемной семье с трех лет. Ее биологическая мать бросала детей дома на длительное время без еды. Старший брат Маши уже взрослый и живет отдельно, младшего отдали в другую приемную семью, а третий брат трагически погиб, когда однажды пытался догнать уходящую из дома маму.
Выступление юной Марии поразило жюри своей пластичностью. Особую похвалу девочка получила от ведущей солистки Большого театра Кристины Кретовой. А Евгений Папунаишвили предложил ей выступить на концерте, который он будет организовывать в Минске. Поддержать ее пришел композитор Виктор Дробыш, который подарил девочке кеды золотистого цвета.
Виктор Дробыш: «Белоруссия — это земля, которая периодически рождает замечательных людей, вот ты — одна из них. Я не могу дать тебе золотую медаль, но золотые ботинки я тебе дал».
17-летний участник проекта Сергей Козибеев исполнил танец в стиле хип-хоп. Юноша представил яркий и заводной номер.
Папа Сергея умер, а мама в тюрьме. В шесть лет он оказался в детдоме, в семь лет его хотели усыновить иностранцы, но родственники не позволили, пообещав взять мальчика к себе. Но этого не произошло — они просто не появились. Теперь Сережа ничего не ждет, лишь мечтает, что, когда станет жить самостоятельно, сам усыновит ребенка из детдома.
После него на сцену вышла пара из Красноярска — 14-летние Мария Скокова и Константин Тюрин. Несмотря на падение во время выступления, девочка сумела продолжить танец, что впечатлило члена жюри Евгения Папунаишвили. Он поднялся на сцену, чтобы станцевать с конкурсанткой.
Маша не видела своего отца три года, мать приходила к ней несколько месяцев назад, но дочь даже не открыла ей дверь. В четыре года ее с братом отдали бабушке, на этом родительское воспитание закончилось. Покорять сцену она решилась вслед за своим младшим братом Кириллом, который участвовал в вокальном конкурсе «Ты супер!». Партнер Маши Костя воспитывается в полной семье, поэтому после отборочного тура отправится домой.
Следующим на сцене оказался сверстник Маши Константин Рычков из города Лесосибирск. Костя появился в необычном образе и устроил настоящее шоу, исполнив брейк-данс.
К своему отцу мальчик не испытывает ничего, кроме презрения. В памяти мальчика запечатлелся день, когда он в четырехлетнем возрасте стоял на остановке с родителями. Отец, который был почему-то зол, ударил его мать. Она упала, а ее рука постепенно становилась холоднее. Сейчас мальчика воспитывает дальняя родственница, которая случайно встретила Костю во время фотосессии в детском доме, которую снимала. Поддержать конкурсанта приехал его дядя, который не видел мальчика много лет.
12-летняя Надежда Ватаева родилась в большой семье, у нее семь братьев и сестер, но после смерти отца все дети оказались в детском доме. У мамы не было ни сил, ни здоровья, чтобы поставить детей на ноги.
Юная конкурсантка из Владикавказа исполнила мужскую партию кавказского народного танца, поразив жюри своей энергичностью.
Затем на сцене появилась танцевальная пара — Михаил Третьяков и Мария Воронова. Им по 11 лет, они приехали из города Березники. Дети представили жюри самбу, очаровав судей.
Миша даже говорить о маме не может без слез. Своего отца он никогда не видел. Из роддома его забрали бабушка и дедушка. Мама его воспитанием не занималась, постоянно уезжала. Когда мальчику было четыре года, ее убили. Его партнерша Маша Воронова из полной семьи. Она специально приехала в Москву, чтобы выступить с ним в отборочном туре. А поддержать мальчика пришла знаменитая актриса Екатерина Волкова, которая подарила мальчику талисман-игрушку.
Екатерина Волкова: «Я хочу сказать: ты молодец, ты целеустремленный. Может быть, что-то и не получилось, но у нас все впереди. Не бойся, иди вперед».
15-летняя Анжела Михайлова из города Лесной исполнила редкий по нынешним временам танец — мазурку. Девочку в два года бросила мама, ее воспитывает бабушка. На судьбу конкурсантка не жалуется и мать ни в чем не винит, но видеться с ней не хочет. Свой сильный характер она продемонстрировала и на сцене.
12-летняя Алёна Янченко из Заринска знает, что ее мать три года назад убили. Единственная опора девочка — бабушка. Перед выступлением именно она поддерживала Алёну, которая исполнила индийский танец. А за сценой ее ждал сюрприз: к ней приехал отец. Встреча не обошлась без слез.
15-летняя Елизавета Базанова из Красноуфимска даже не помнит, когда последний раз видела маму и папу. Родители уехали из родного города и не выходят на связь — они в розыске. Раньше девочка надеялась, что ее родители смогут забыть про наркотики, но теперь почти не верит в возможность когда-нибудь их увидеть. Ее взяли к себе дедушка и бабушка, которые ради нее переехали из Казахстана. На сцене Лиза появилась в задорном образе хулиганки и с широкой улыбкой на лице.
А сестры-близнецы Ксения и Маргарита Сушко привлекли особое внимание Кристины Кретовой, поскольку девочки давно занимаются балетом. Она рассказала им о своих первых шагах в танцевальном мире и высоко оценила выступление сестер.
Однажды сестры Сушко узнали, что та, кого они считали мамой, на самом деле их двоюродная бабушка. В три года их, больных и истощенных, взяли из детского дома. Биологическая мать девочек пила, три года назад ее не стало. На похоронах они впервые увидели своего родного отца. С тех пор он ни разу не звонил и не написал девочкам ни строчки.
Джейхуна Ага-Тагиева из Туркмении мама родила для себя, про отца мальчика никогда и никому не рассказывала. Воспитывать сына ей помогала старшая дочь. Женщина постоянно работала, Джейхун считает, что тяжелые нагрузки в итоге и подорвали здоровье его матери: она умерла от рака крови за считаные недели. На сцене юноша удивил жюри своим эффектным и пластичным выступлением, вызвав возгласы восхищения еще во время танца.
Пара Любовь Крюкова и Константин Ковалев представили танец ча-ча-ча. Партнер Любы воспитывается в полной семье и получил право поддержать подругу только в первом выступлении.
Мама родила Любу в 17 лет и через неделю бросила. Бабушке пришлось заботиться о девочке и защищать от нерадивой матери, которая пыталась продать дочь. Но девочка до сих пор ждет мать из тюрьмы, куда та попала после пьяной поножовщины, и надеется ей помочь.
А завершило конкурсный день уникальное выступление — танец народа ульчи. Его исполнили Юлия Веткан и Валерия Дечули. Их номер особенно впечатлил члена жюри Егора Дружинина, который, не откладывая, решил поучиться у девочек мастерству особенного народного танца.
Родители Леры пили, и девочку в трехлетнем возрасте взяла к себе двоюродная сестра ее матери. А Юля отца не видела много лет, некоторое время назад он освободился из тюрьмы. Но девочка хочет остаться со своими бабушкой и дедушкой, с которыми живет с шести лет, с тех пор, как умерла ее мама.
Конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии, а также дарит детям шанс исполнить заветные мечты. Следующий выпуск шоу «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru 23 сентября в 20:00.
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