Участники проекта «Ты супер! Танцы» устроили репетицию на Красной площади

Завтра на телеканале НТВ — новые испытания участников шоу «Ты супер! Танцы». В преддверии выступлений конкурсанты устроили репетицию в самом сердце Москвы. Какие чувства у прохожих вызвала лезгинка на Красной площади, выяснил корреспондент НТВ Алексей Симахин.
«Даешь больше танцев хороших и разных!» — с таким девизом участники международного телевизионного конкурса «Ты супер! Танцы» отправились на прогулку в самое сердце российской столицы.
Лезгинка на Красной площади в исполнении 13-летнего участника телешоу Леона Капба в этот раз ни у кого не вызывала протеста. Напротив, изумленные туристы из Поднебесной наблюдали с неподдельным интересом.
А 14-летняя Мария Радионова в Москве впервые. На проект «Ты супер! Танцы» она приехала из столицы Белоруссии. У себя на родине она уже год занимается танцами.
В Минске Маша живет в приемной семье. Своих родителей она почти не помнит. Под опеку девочку взяли, когда та была совсем маленькой.
Мария Радионова, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Мой папа умер, когда мне было три года. Мама пропала без вести. Полиция искала ее, вроде нашли, но я не знаю, где она».
Свою родную мать Маша простить так и не смогла, поэтому видеть ее больше не хочет.
Мария Радионова: «Мы с братом оставались одни дома где-то с 8:00 утра до 11 вечера. Мама куда-то уходила. И так целыми днями. Голодали».
Ее младший брат попал в другую приемную семью, и теперь Маша мечтает лишь об одном — чтобы они жили вместе.
Мария Радионова: «Мы не смогли его забрать, его забрала другая семья. И мы хотим его забрать обратно, потому что ему там плохо».
Прогулка по Москве и участие в проекте «Ты супер! Танцы» хотя бы на время помогли отвлечься девочке от неприятных воспоминаний.
Мария Радионова: «Тут очень круто. Атмосфера хорошая, друзья хорошие, хореографы хорошие и вожатые».
Вместе с вожатыми они зашли в московский ГУМ и съели по мороженому, далее прошли к собору Василия Блаженного, а в заключение участники проекта отправились на фотосессию на Замоскворецком мосту.
Впереди их ждут мастер-классы, репетиции и новые испытания. Новый конкурсный день проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в субботу в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Лезгинка на Красной площади в исполнении 13-летнего участника телешоу Леона Капба в этот раз ни у кого не вызывала протеста. Напротив, изумленные туристы из Поднебесной наблюдали с неподдельным интересом.
А 14-летняя Мария Радионова в Москве впервые. На проект «Ты супер! Танцы» она приехала из столицы Белоруссии. У себя на родине она уже год занимается танцами.
В Минске Маша живет в приемной семье. Своих родителей она почти не помнит. Под опеку девочку взяли, когда та была совсем маленькой.
Мария Радионова, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Мой папа умер, когда мне было три года. Мама пропала без вести. Полиция искала ее, вроде нашли, но я не знаю, где она».
Свою родную мать Маша простить так и не смогла, поэтому видеть ее больше не хочет.
Мария Радионова: «Мы с братом оставались одни дома где-то с 8:00 утра до 11 вечера. Мама куда-то уходила. И так целыми днями. Голодали».
Ее младший брат попал в другую приемную семью, и теперь Маша мечтает лишь об одном — чтобы они жили вместе.
Мария Радионова: «Мы не смогли его забрать, его забрала другая семья. И мы хотим его забрать обратно, потому что ему там плохо».
Прогулка по Москве и участие в проекте «Ты супер! Танцы» хотя бы на время помогли отвлечься девочке от неприятных воспоминаний.
Мария Радионова: «Тут очень круто. Атмосфера хорошая, друзья хорошие, хореографы хорошие и вожатые».
Вместе с вожатыми они зашли в московский ГУМ и съели по мороженому, далее прошли к собору Василия Блаженного, а в заключение участники проекта отправились на фотосессию на Замоскворецком мосту.
Впереди их ждут мастер-классы, репетиции и новые испытания. Новый конкурсный день проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в субботу в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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