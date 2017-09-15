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  • 15.09, 17:52
    Участники проекта «Ты супер! Танцы» устроили репетицию на Красной площади. дети и подростки, Москва, НТВ, Ты супер Танцы, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники проекта «Ты супер! Танцы» устроили репетицию на Красной площади

    Участники проекта «Ты супер! Танцы» устроили репетицию на Красной площади

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    Участники проекта «Ты супер! Танцы» устроили репетицию на Красной площади

    Участники проекта «Ты супер! Танцы» устроили репетицию на Красной площади

    Участники проекта «Ты супер! Танцы» устроили репетицию на Красной площади

      Завтра на телеканале НТВ — новые испытания участников шоу «Ты супер! Танцы». В преддверии выступлений конкурсанты устроили репетицию в самом сердце Москвы. Какие чувства у прохожих вызвала лезгинка на Красной площади, выяснил корреспондент НТВ Алексей Симахин.

      «Даешь больше танцев хороших и разных!» — с таким девизом участники международного телевизионного конкурса «Ты супер! Танцы» отправились на прогулку в самое сердце российской столицы.

      Лезгинка на Красной площади в исполнении 13-летнего участника телешоу Леона Капба в этот раз ни у кого не вызывала протеста. Напротив, изумленные туристы из Поднебесной наблюдали с неподдельным интересом.

      А 14-летняя Мария Радионова в Москве впервые. На проект «Ты супер! Танцы» она приехала из столицы Белоруссии. У себя на родине она уже год занимается танцами.

      В Минске Маша живет в приемной семье. Своих родителей она почти не помнит. Под опеку девочку взяли, когда та была совсем маленькой.

      Мария Радионова, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Мой папа умер, когда мне было три года. Мама пропала без вести. Полиция искала ее, вроде нашли, но я не знаю, где она».

      Свою родную мать Маша простить так и не смогла, поэтому видеть ее больше не хочет.

      Мария Радионова: «Мы с братом оставались одни дома где-то с 8:00 утра до 11 вечера. Мама куда-то уходила. И так целыми днями. Голодали».

      Ее младший брат попал в другую приемную семью, и теперь Маша мечтает лишь об одном — чтобы они жили вместе.

      Мария Радионова: «Мы не смогли его забрать, его забрала другая семья. И мы хотим его забрать обратно, потому что ему там плохо».

      Прогулка по Москве и участие в проекте «Ты супер! Танцы» хотя бы на время помогли отвлечься девочке от неприятных воспоминаний.

      Мария Радионова: «Тут очень круто. Атмосфера хорошая, друзья хорошие, хореографы хорошие и вожатые».

      Вместе с вожатыми они зашли в московский ГУМ и съели по мороженому, далее прошли к собору Василия Блаженного, а в заключение участники проекта отправились на фотосессию на Замоскворецком мосту.

      Впереди их ждут мастер-классы, репетиции и новые испытания. Новый конкурсный день проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в субботу в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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