Виктор Дробыш сделал важный подарок участнице «Ты супер! Танцы»

16 сентября зрители НТВ увидят третий конкурсный день проекта «Ты супер! Танцы». Справиться с волнением участникам помогают известные артисты, танцоры, певцы. Так, юную танцовщицу из Белоруссии приехал поддержать музыкальный продюсер Виктор Дробыш.
Маша Родионова из Минска занимается танцами с пяти лет, успела попробовать свои силы в нескольких направлениях — народных, латиноамериканских танцах, а также в дэнсхолле, джаз-фанке и воге. По-отечески поддержать конкурсантку на съемки проекта приехал композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш. Он стал для ребят из вокального конкурса «Ты супер!» своим «дядей Витей», к которому они прислушивались, которого искренне полюбили за доброту. И к юной танцовщице Дробыш проявил особое внимание и заботу: он подарил Маше Родионовой красивые брендовые кроссовки. Девочка была невероятно рада такому неожиданному приятному презенту.
Виктор Дробыш, музыкальный продюсер и композитор: «Снова оказаться в стенах павильона, где снимается проект „Ты супер!“ — это и в хорошем, и в плохом смысле испытание для души. Все участники — молодцы, они поражают тем, как много они могут. Я, как человек не танцующий и не танцевавший никогда, но с 11 лет играющий на танцевальных вечерах, восхищаюсь теми, кто занимается этим профессионально. Собираясь сюда, я думал о том, что подарок должен быть важным и нужным. Если сейчас Маша оказалась здесь как танцор, значит, она действительно любит это дело, танцует всегда и везде. И я подумал: ей обязательно нужна подходящая для этого обувь!»
Увидеть выступление Марии Родионовой и встречу с Виктором Дробышем зрители смогут увидеть уже в эту субботу, 16 сентября, в 20:00.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Виктор Дробыш, музыкальный продюсер и композитор: «Снова оказаться в стенах павильона, где снимается проект „Ты супер!“ — это и в хорошем, и в плохом смысле испытание для души. Все участники — молодцы, они поражают тем, как много они могут. Я, как человек не танцующий и не танцевавший никогда, но с 11 лет играющий на танцевальных вечерах, восхищаюсь теми, кто занимается этим профессионально. Собираясь сюда, я думал о том, что подарок должен быть важным и нужным. Если сейчас Маша оказалась здесь как танцор, значит, она действительно любит это дело, танцует всегда и везде. И я подумал: ей обязательно нужна подходящая для этого обувь!»
Увидеть выступление Марии Родионовой и встречу с Виктором Дробышем зрители смогут увидеть уже в эту субботу, 16 сентября, в 20:00.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
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