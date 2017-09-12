Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 12.09, 12:36

    Виктор Дробыш сделал важный подарок участнице «Ты супер! Танцы»

    комментировать
    Виктор Дробыш сделал важный подарок участнице «Ты супер! Танцы»

    Виктор Дробыш сделал важный подарок участнице «Ты супер! Танцы»

    Виктор Дробыш сделал важный подарок участнице «Ты супер! Танцы»

    16 сентября зрители НТВ увидят третий конкурсный день проекта «Ты супер! Танцы». Справиться с волнением участникам помогают известные артисты, танцоры, певцы. Так, юную танцовщицу из Белоруссии приехал поддержать музыкальный продюсер Виктор Дробыш.

    Маша Родионова из Минска занимается танцами с пяти лет, успела попробовать свои силы в нескольких направлениях — народных, латиноамериканских танцах, а также в дэнсхолле, джаз-фанке и воге. По-отечески поддержать конкурсантку на съемки проекта приехал композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш. Он стал для ребят из вокального конкурса «Ты супер!» своим «дядей Витей», к которому они прислушивались, которого искренне полюбили за доброту. И к юной танцовщице Дробыш проявил особое внимание и заботу: он подарил Маше Родионовой красивые брендовые кроссовки. Девочка была невероятно рада такому неожиданному приятному презенту.

    Виктор Дробыш, музыкальный продюсер и композитор: «Снова оказаться в стенах павильона, где снимается проект „Ты супер!“ — это и в хорошем, и в плохом смысле испытание для души. Все участники — молодцы, они поражают тем, как много они могут. Я, как человек не танцующий и не танцевавший никогда, но с 11 лет играющий на танцевальных вечерах, восхищаюсь теми, кто занимается этим профессионально. Собираясь сюда, я думал о том, что подарок должен быть важным и нужным. Если сейчас Маша оказалась здесь как танцор, значит, она действительно любит это дело, танцует всегда и везде. И я подумал: ей обязательно нужна подходящая для этого обувь!»

    смотретьНастоящий праздник и ураган эмоций на сцене шоу «Ты супер! Танцы» — в субботу в 20:00
    Настоящий праздник и ураган эмоций на сцене шоу «Ты супер! Танцы» — в субботу в 20:00
    Увидеть выступление Марии Родионовой и встречу с Виктором Дробышем зрители смогут увидеть уже в эту субботу, 16 сентября, в 20:00.

    Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.

    Новости по теме

    «Ты супер! Танцы»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru