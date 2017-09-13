Актриса Екатерина Волкова подарила участнику «Ты супер! Танцы» талисман

Зрители НТВ 16 сентября увидят третий конкурсный день проекта «Ты супер! Танцы». Отборочные испытания — ответственный и сложный момент для юных исполнителей. Справиться с волнением ребятам помогают известные артисты, танцоры, певцы.
Поддержать Мишу Третьякова из города Березники Пермского края приехала популярная российская актриса, звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова.
Одиннадцатилетний Миша находится на попечении у бабушки и дедушки. С 6 лет он успешно занимается спортивными бальными танцами. У мальчика накопилась внушительная коллекция трофеев, насчитывающая около 30 наград и дипломов. Выступление конкурсанта с зажигательным латиноамериканским номером было настолько впечатляющим, что все члены жюри покинули свои места, чтобы вместе с Мишей и ведущим шоу Александром Олешко станцевать ламбаду.
Поддержать артистичного танцора и сказать ему слова напутствия приехала актриса Екатерина Волкова. Она подарила Мише игрушку-талисман, пообещав, что она принесет мальчику удачу на всех выступлениях и соревнованиях.
Екатерина Волкова, актриса театра и кино: «Жаль, что камеры не снимают моменты, когда мы смотрим за их выступлением из-за кулис. Эмоции переполняли! Миша танцует с таким удовольствием и азартом, что зажигает и притягивает внимание всех вокруг. Думаю, впереди у него большой и интересный путь. Я занималась танцами и знаю, насколько сложно и волнительно выступать на сцене, даже когда ты идеально знаешь свою программу, поэтому в первую очередь желаю ему и всем участникам уверенности. Конечно, избавиться от волнения непросто, в какой-то мере оно остается всегда. Но все же постарайтесь оставить его позади, танцевать от души и верить в себя. Вы — лучшие! Вы — супер!»
Увидеть выступление Миши Третьякова и его встречу с Екатериной Волковой зрители смогут уже в эту субботу, 16 сентября, в 20:00 на НТВ.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», организованный телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Одиннадцатилетний Миша находится на попечении у бабушки и дедушки. С 6 лет он успешно занимается спортивными бальными танцами. У мальчика накопилась внушительная коллекция трофеев, насчитывающая около 30 наград и дипломов. Выступление конкурсанта с зажигательным латиноамериканским номером было настолько впечатляющим, что все члены жюри покинули свои места, чтобы вместе с Мишей и ведущим шоу Александром Олешко станцевать ламбаду.
Поддержать артистичного танцора и сказать ему слова напутствия приехала актриса Екатерина Волкова. Она подарила Мише игрушку-талисман, пообещав, что она принесет мальчику удачу на всех выступлениях и соревнованиях.
Екатерина Волкова, актриса театра и кино: «Жаль, что камеры не снимают моменты, когда мы смотрим за их выступлением из-за кулис. Эмоции переполняли! Миша танцует с таким удовольствием и азартом, что зажигает и притягивает внимание всех вокруг. Думаю, впереди у него большой и интересный путь. Я занималась танцами и знаю, насколько сложно и волнительно выступать на сцене, даже когда ты идеально знаешь свою программу, поэтому в первую очередь желаю ему и всем участникам уверенности. Конечно, избавиться от волнения непросто, в какой-то мере оно остается всегда. Но все же постарайтесь оставить его позади, танцевать от души и верить в себя. Вы — лучшие! Вы — супер!»
Увидеть выступление Миши Третьякова и его встречу с Екатериной Волковой зрители смогут уже в эту субботу, 16 сентября, в 20:00 на НТВ.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», организованный телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
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