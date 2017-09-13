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  • 13.09, 15:52

    Актриса Екатерина Волкова подарила участнику «Ты супер! Танцы» талисман

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    Актриса Екатерина Волкова подарила участнику «Ты супер! Танцы» талисман

    Актриса Екатерина Волкова подарила участнику «Ты супер! Танцы» талисман

    Актриса Екатерина Волкова подарила участнику «Ты супер! Танцы» талисман

    Зрители НТВ 16 сентября увидят третий конкурсный день проекта «Ты супер! Танцы». Отборочные испытания — ответственный и сложный момент для юных исполнителей. Справиться с волнением ребятам помогают известные артисты, танцоры, певцы.

    Поддержать Мишу Третьякова из города Березники Пермского края приехала популярная российская актриса, звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова.

    Одиннадцатилетний Миша находится на попечении у бабушки и дедушки. С 6 лет он успешно занимается спортивными бальными танцами. У мальчика накопилась внушительная коллекция трофеев, насчитывающая около 30 наград и дипломов. Выступление конкурсанта с зажигательным латиноамериканским номером было настолько впечатляющим, что все члены жюри покинули свои места, чтобы вместе с Мишей и ведущим шоу Александром Олешко станцевать ламбаду.

    Поддержать артистичного танцора и сказать ему слова напутствия приехала актриса Екатерина Волкова. Она подарила Мише игрушку-талисман, пообещав, что она принесет мальчику удачу на всех выступлениях и соревнованиях.

    Екатерина Волкова, актриса театра и кино: «Жаль, что камеры не снимают моменты, когда мы смотрим за их выступлением из-за кулис. Эмоции переполняли! Миша танцует с таким удовольствием и азартом, что зажигает и притягивает внимание всех вокруг. Думаю, впереди у него большой и интересный путь. Я занималась танцами и знаю, насколько сложно и волнительно выступать на сцене, даже когда ты идеально знаешь свою программу, поэтому в первую очередь желаю ему и всем участникам уверенности. Конечно, избавиться от волнения непросто, в какой-то мере оно остается всегда. Но все же постарайтесь оставить его позади, танцевать от души и верить в себя. Вы — лучшие! Вы — супер!»

    Увидеть выступление Миши Третьякова и его встречу с Екатериной Волковой зрители смогут уже в эту субботу, 16 сентября, в 20:00 на НТВ.

    смотретьНастоящий праздник и ураган эмоций на сцене шоу «Ты супер! Танцы» — в субботу в 20:00
    Настоящий праздник и ураган эмоций на сцене шоу «Ты супер! Танцы» — в субботу в 20:00
    Международный конкурс «Ты супер! Танцы», организованный телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.

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