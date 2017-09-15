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  • 15.09, 11:49

    Егор Дружинин исполнил ульчский народный танец на сцене шоу «Ты супер! Танцы»

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    Егор Дружинин исполнил ульчский народный танец на сцене шоу «Ты супер! Танцы»

    Егор Дружинин исполнил ульчский народный танец на сцене шоу «Ты супер! Танцы»

    Егор Дружинин исполнил ульчский народный танец на сцене шоу «Ты супер! Танцы»

    В субботу, 16 сентября, зрители НТВ увидят третий конкурсный день проекта «Ты супер! Танцы». Сцена проекта с первого дня отборочных испытаний стала площадкой для импровизаций: зачастую номера конкурсантов настолько впечатляют членов жюри, что они буквально не могут усидеть на месте.

    Егор Дружинин, восхитившись выступлением Юлии Веткан и Валерии Дечули, решил научиться у девочек мастерству традиционного танца народа ульчи. Хореограф поднялся на сцену и под аккомпанемент горлового пения Евгения Папунаишвили станцевал вместе с конкурсантками.

    Лера и Юля приехали на проект из села Булава Ульчского района в Хабаровском крае. В первом туре девочки выступают в дуэте и в прямом смысле с родным стилем танца — национальной ульчской хореографией. Ее исполнение невозможно без идеального чувства ритма — именно это впечатлило хореографа и члена жюри проекта Егора Дружинина. Профессиональный танцовщик решил проверить, получится ли у него повторить незнакомый и новый для него шаг.

    Егор Дружинин, хореограф, член жюри «Ты супер! Танцы»: «Был невероятный ритм, девочки владеют чувством ритма потрясающе. Но сама пластика танца поразительна. Юля и Лера танцевали так, будто у них нет позвоночника. И мне захотелось попробовать исполнить такую необычную хореографию».

    Увидеть необычную танцевальную постановку зрители смогут уже завтра, 16 сентября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

    смотретьНастоящий праздник и ураган эмоций на сцене шоу «Ты супер! Танцы» — в субботу в 20:00
    Настоящий праздник и ураган эмоций на сцене шоу «Ты супер! Танцы» — в субботу в 20:00
    Конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.

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