Егор Дружинин исполнил ульчский народный танец на сцене шоу «Ты супер! Танцы»

В субботу, 16 сентября, зрители НТВ увидят третий конкурсный день проекта «Ты супер! Танцы». Сцена проекта с первого дня отборочных испытаний стала площадкой для импровизаций: зачастую номера конкурсантов настолько впечатляют членов жюри, что они буквально не могут усидеть на месте.
Егор Дружинин, восхитившись выступлением Юлии Веткан и Валерии Дечули, решил научиться у девочек мастерству традиционного танца народа ульчи. Хореограф поднялся на сцену и под аккомпанемент горлового пения Евгения Папунаишвили станцевал вместе с конкурсантками.
Лера и Юля приехали на проект из села Булава Ульчского района в Хабаровском крае. В первом туре девочки выступают в дуэте и в прямом смысле с родным стилем танца — национальной ульчской хореографией. Ее исполнение невозможно без идеального чувства ритма — именно это впечатлило хореографа и члена жюри проекта Егора Дружинина. Профессиональный танцовщик решил проверить, получится ли у него повторить незнакомый и новый для него шаг.
Егор Дружинин, хореограф, член жюри «Ты супер! Танцы»: «Был невероятный ритм, девочки владеют чувством ритма потрясающе. Но сама пластика танца поразительна. Юля и Лера танцевали так, будто у них нет позвоночника. И мне захотелось попробовать исполнить такую необычную хореографию».
Увидеть необычную танцевальную постановку зрители смогут уже завтра, 16 сентября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Лера и Юля приехали на проект из села Булава Ульчского района в Хабаровском крае. В первом туре девочки выступают в дуэте и в прямом смысле с родным стилем танца — национальной ульчской хореографией. Ее исполнение невозможно без идеального чувства ритма — именно это впечатлило хореографа и члена жюри проекта Егора Дружинина. Профессиональный танцовщик решил проверить, получится ли у него повторить незнакомый и новый для него шаг.
Егор Дружинин, хореограф, член жюри «Ты супер! Танцы»: «Был невероятный ритм, девочки владеют чувством ритма потрясающе. Но сама пластика танца поразительна. Юля и Лера танцевали так, будто у них нет позвоночника. И мне захотелось попробовать исполнить такую необычную хореографию».
Увидеть необычную танцевальную постановку зрители смогут уже завтра, 16 сентября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
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