Участники проекта «Ты супер!» вывели формулу успеха

Участники международного вокального проекта НТВ «Ты супер!» еще только на пути к своей цели. Путь этот путь будет небыстрым, но за кулисами уже кипят нешуточные страсти. Мест на конкурсе становится с каждым разом все меньше. И многие ребята переживают, зажжется ли перед ними заветная зеленая дорожка.
Подмосковная база «Ты супер!», участники на взводе. Вроде в следующий тур должны были пройти всего 40 человек. А за два из восьми дней отобрали 17 участников. Дети волнуются: неужели кто-то может не пройти только из-за того, что мест не хватит? Приходится успокаивать. Организаторы говорят: все, за кого проголосуют судьи, окажутся в следующем туре, даже если в итоге их будет 80 человек.
Каждого ребенка в этой ситуации нужно обнять и каждому вытереть слезы. Но, кажется, они уже сами научились поднимать боевой дух друг друга.
Третий день отборочного тура проекта «Ты супер!». До заветного режиссерского «Камеры, мотор!» остается буквально несколько минут. Участники настолько напряжены, что, кажется, еще немного — и даже воздух в съемочном павильоне заискрит. И вот же несправедливость: сцена находится на первом этаже, а комнаты ожидания — на третьем. И поди же ты дождись этих выступивших.
Кирилл Скоков, участник из Красноярска, так и не смог найти слов, чтобы рассказать о своем выступлении. Но к этому выходу на сцену он шел тяжелой и трудной дорогой.
Кирилл Скоков, участник проекта «Ты супер!»: «Успех — это большой труд. Это надо заниматься каждый день без отдыха».
Кирилла поддерживает вся его семья: бабушка, которая является его опекуном, и сестра.
Наталья Гресс, бабушка Кирилла Скокова: «Они с рождения живут со мной. Я у них родитель. Я — и мама, и папа. Они про родителей и не вспоминают. Не созваниваются, не видят их годами. Для них родители уже как чужие люди. Самоустранились. Они вместе не проживают, они разошлись официально. Она со своей половиной живет. Он тоже. Нашли себя. Дети, наверно, уже их меньше всего интересуют».
Зато бабушка ради внука готова на все. В лишнем куске себе откажет, но оплатит преподавателей по вокалу или поездку на конкурс.
Наталья Гресс: «Ребенок талантлив, и губить это на корню… Я уже шла на все, вопреки своей личной жизни, вопреки карьере. Я понимала: если бог дал им этот талант, его надо развивать».
Кирилл Скоков: «Мне надо развиваться, чтобы стать знаменитым».
И уже завтра станет понятно, кто сделает этот заветный шаг к славе и популярности, а перед кем так и не зажжется зеленая дорожка. Но за кулисами останется то, чего никто не увидит. Ведь все-таки участники проекта, хоть и совсем юные, но все же артисты. И уже умеют сдерживать слезы, когда слышат команду: «Свет, камеры, мотор!».
Следующий выпуск «Ты супер!» выйдет на НТВ в субботу, 25 февраля, в 20:00. Следить за новостями проекта и понравившимися вокалистами можно в приложении «Ты супер!» для iOS или Android.
Каждого ребенка в этой ситуации нужно обнять и каждому вытереть слезы. Но, кажется, они уже сами научились поднимать боевой дух друг друга.
Третий день отборочного тура проекта «Ты супер!». До заветного режиссерского «Камеры, мотор!» остается буквально несколько минут. Участники настолько напряжены, что, кажется, еще немного — и даже воздух в съемочном павильоне заискрит. И вот же несправедливость: сцена находится на первом этаже, а комнаты ожидания — на третьем. И поди же ты дождись этих выступивших.
Кирилл Скоков, участник из Красноярска, так и не смог найти слов, чтобы рассказать о своем выступлении. Но к этому выходу на сцену он шел тяжелой и трудной дорогой.
Кирилл Скоков, участник проекта «Ты супер!»: «Успех — это большой труд. Это надо заниматься каждый день без отдыха».
Кирилла поддерживает вся его семья: бабушка, которая является его опекуном, и сестра.
Наталья Гресс, бабушка Кирилла Скокова: «Они с рождения живут со мной. Я у них родитель. Я — и мама, и папа. Они про родителей и не вспоминают. Не созваниваются, не видят их годами. Для них родители уже как чужие люди. Самоустранились. Они вместе не проживают, они разошлись официально. Она со своей половиной живет. Он тоже. Нашли себя. Дети, наверно, уже их меньше всего интересуют».
Зато бабушка ради внука готова на все. В лишнем куске себе откажет, но оплатит преподавателей по вокалу или поездку на конкурс.
Наталья Гресс: «Ребенок талантлив, и губить это на корню… Я уже шла на все, вопреки своей личной жизни, вопреки карьере. Я понимала: если бог дал им этот талант, его надо развивать».
Кирилл Скоков: «Мне надо развиваться, чтобы стать знаменитым».
И уже завтра станет понятно, кто сделает этот заветный шаг к славе и популярности, а перед кем так и не зажжется зеленая дорожка. Но за кулисами останется то, чего никто не увидит. Ведь все-таки участники проекта, хоть и совсем юные, но все же артисты. И уже умеют сдерживать слезы, когда слышат команду: «Свет, камеры, мотор!».
Следующий выпуск «Ты супер!» выйдет на НТВ в субботу, 25 февраля, в 20:00. Следить за новостями проекта и понравившимися вокалистами можно в приложении «Ты супер!» для iOS или Android.
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