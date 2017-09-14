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  • 14.09, 08:32

    СМИ: разведка США обнаружила подготовку КНДР к новым ракетным запускам

    1 комментарий
    СМИ: разведка США обнаружила подготовку КНДР к новым ракетным запускам

    СМИ: разведка США обнаружила подготовку КНДР к новым ракетным запускам

    СМИ: разведка США обнаружила подготовку КНДР к новым ракетным запускам
  • Фото: Reuters © 2017, KCNA

    • Американские СМИ утверждают, что военные засекли перемещения мобильных ракетных комплексов на территории Северной Кореи.

    Американский телеканал NBC News сообщил со ссылкой на информацию высокопоставленных источников в Пентагоне, что в Северной Корее зафиксированы перемещения мобильных ракетных пусковых установок. Также сообщается, что военные КНДР «заняты подготовкой защищенных стартовых позиций».

    Других подробностей не приводится.

    Напомним, в Северной Корее на днях заявили, что отвергают новые санкции Совбеза ООН, которые в Пхеньяне назвали «продуктом отвратительной провокации США».

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    Удар по нефти, газу и текстилю: новые санкции против КНДР назвали самыми жесткими в ХХI веке
    Совет безопасности ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР. Документ получил поддержку всех членов Совбеза ООН, включая Россию и Китай. Новые санкции назвали самыми жесткими в XXI веке. В Госдуме сообщили, какие изменения были внесены в резолюцию 2375 до того, как ее поддержали Россия и Китай. Документ стал уже семнадцатой резолюцией Совбеза за 10 лет, призывающей КНДР отказаться от ядерной программы. Россия уверена в том, что для урегулирования ситуации нужно использовать не угрозы, а дипломатию.

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