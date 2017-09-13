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  • 13.09, 03:46

    «Продукт отвратительной провокации»: КНДР отвергает новые санкции Совбеза ООН

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    «Продукт отвратительной провокации»: КНДР отвергает новые санкции Совбеза ООН

    «Продукт отвратительной провокации»: КНДР отвергает новые санкции Совбеза ООН

    МИД КНДР заявил, что Северная Корея не признаёт и полностью отвергает новые санкции Совбеза ООН.

    Из заявления МИД КНДР: «Эта „резолюция“ была сфабрикована США, которые пускают в ход все недостойные и агрессивные средства и методы. КНДР самым решительным образом осуждает и категорически отвергает „резолюцию 2375“ Совбеза ООН о санкциях, которые являются продуктом отвратительной провокации, направленной на то, чтобы лишить КНДР ее законного права на самооборону и полностью задушить государство и его граждан полномасштабной экономической блокадой».

    Заявление внешнеполитического ведомства КНДР цитируют южнокорейские СМИ.

    МИД КНДР подчеркивает, что «новая резолюция ООН еще раз подтверждает, что КНДР избрала верный путь». В заявлении также говорится, что Пхеньян удвоит усилия, чтобы «обеспечить суверенитет страны, ее право на существование и сохранение мира и безопасности в регионе путем достижения практического равновесия с США».

    смотретьУдар по нефти, газу и текстилю: новые санкции против КНДР назвали самыми жесткими в ХХI веке
    Удар по нефти, газу и текстилю: новые санкции против КНДР назвали самыми жесткими в ХХI веке
    Напомним, Совет безопасности ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на новые ядерные испытания, которые проводит Северная Корея. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Новые санкции уже назвали самыми жесткими в XXI веке. Они предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Резолюция 2375 стала уже 17-й резолюцией Совбеза за 10 лет, призывающей КНДР остановить ядерную программу. В Москве считают, что новые санкции не решат проблему, а только усугубят ситуацию. Россия настаивает на том, что нужно использовать не угрозы, а дипломатию.

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