Небензя: РФ не приемлет претензий КНДР на обретение статуса ядерной державы

Совбез ООН сегодня ужесточил санкции против Северной Кореи. Решение приняли единогласно. Это ответ на уже
6-е по счету ядерное испытание Пхеньяна.
Новые ограничения сильнее всего бьют по легкой промышленности КНДР. ООН вводит полный запрет на экспорт текстиля из республики. Так Северная Корея может потерять почти 800 миллионов долларов в год. Санкции также устанавливают норму на покупку нефти — не больше 2 миллионов баррелей ежегодно. Это на 10% меньше, чем сейчас.
Ограничения коснулись граждан КНДР напрямую. Им запрещено выдавать новые рабочие визы. Впрочем, в последний момент США все же смягчили некоторые формулировки. Исчез полный запрет на покупку топлива и более жесткие ограничения на найм северокорейских рабочих.
На заседании постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что такие меры должны подтолкнуть страну к сотрудничеству. Хотя ранее Владимир Путин отмечал, что новые санкции не решат проблему, а только усугубят ситуацию. Россия настаивает, что нужно использовать не угрозы, а дипломатию.
Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН: «Россия не приемлет претензий КНДР на обретение статуса ядерной державы и поддержала все резолюции Совбеза ОНН, требующие прекращения ракетно-ядерных программ Пхеньяна в интересах денуклеаризации Корейского полуострова. При ее принятии мы подчеркивали, что меры финансово-экономического давления на руководство КНДР практически исчерпаны и дальнейшие рестрикции могут быть равносильны попытке удушения ее экономики».
Через два дня Совбез ООН вновь соберется на внеочередное заседание. Его созывают по просьбе Великобритании. Обсудят резкое усиление конфликта в Мьянме, где уже 400 человек стали жертвами столкновений армии и группировок. Почти все погибшие — мусульмане рохинджа (местное этническое меньшинство).
Ограничения коснулись граждан КНДР напрямую. Им запрещено выдавать новые рабочие визы. Впрочем, в последний момент США все же смягчили некоторые формулировки. Исчез полный запрет на покупку топлива и более жесткие ограничения на найм северокорейских рабочих.
На заседании постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что такие меры должны подтолкнуть страну к сотрудничеству. Хотя ранее Владимир Путин отмечал, что новые санкции не решат проблему, а только усугубят ситуацию. Россия настаивает, что нужно использовать не угрозы, а дипломатию.
Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН: «Россия не приемлет претензий КНДР на обретение статуса ядерной державы и поддержала все резолюции Совбеза ОНН, требующие прекращения ракетно-ядерных программ Пхеньяна в интересах денуклеаризации Корейского полуострова. При ее принятии мы подчеркивали, что меры финансово-экономического давления на руководство КНДР практически исчерпаны и дальнейшие рестрикции могут быть равносильны попытке удушения ее экономики».
Через два дня Совбез ООН вновь соберется на внеочередное заседание. Его созывают по просьбе Великобритании. Обсудят резкое усиление конфликта в Мьянме, где уже 400 человек стали жертвами столкновений армии и группировок. Почти все погибшие — мусульмане рохинджа (местное этническое меньшинство).
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