Удар по нефти, газу и текстилю: новые санкции против КНДР назвали самыми жесткими в ХХI веке

Мировое сообщество усиливает экономическое давление на КНДР в ответ на очередное ядерное испытание Пхеньяна. Совет безопасности ООН единогласно одобрил новые санкции, которые уже назвали самыми жесткими в ХХI веке.

142 Северная Корея

Резолюция 2375 стала уже 17-й резолюцией Совбеза за десять с небольшим лет, призывающей КНДР остановить ядерную программу.



Но теперь Северную Корею действительно поставили в тяжелое положение. Проект документа разрабатывали американцы. Во-первых, Пхеньяну запретили покупать сжиженный газ. Во-вторых, ввели лимит на приобретение сырой нефти — не более двух миллионов баррелей в год. По данным Вашингтона, КНДР неофициально покупала в два раза больше.



Северокорейцы теперь не смогут продавать за рубеж свой текстиль, а это в год приносило 750 миллионов долларов, и, в основном, эту продукцию покупали китайцы. Текстиль, кстати, — это вторая по доходности статья экспорта КНДР после угля.



Также резолюция требует, чтобы все страны прекратили выдавать разрешения на работу северокорейцам. Ежегодно за границей работали около 100 тысяч граждан КНДР, и за это официальный Пхеньян получал около полумиллиарда долларов. Выходит, что до недавнего времени Северная Корея экспортировала товаров и услуг на три миллиарда в год, а теперь потеряет, ориентировочно, треть из этих поступлений — около миллиарда долларов.



Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что «все принципиальные требования России к тексту резолюции были учтены, наши красные линии соавторы не перешли». В частности, Вашингтон предлагал ввести полное эмбарго на поставку в КНДР нефти, а также настаивал на запрете выезда Ким Чен Ына в другие страны, что осложнило бы политический переговорный процесс. Москва и Пекин выступили против этих пунктов.



Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН: «Россия не приемлет претензий КНДР на обретение статуса ядерной державы и поддержала все резолюции Совбеза ОНН, требующие прекращения ракетно-ядерных программ Пхеньяна в интересах денуклеаризации Корейского полуострова. При ее принятии мы подчеркивали, что меры финансово-экономического давления на руководство КНДР практически исчерпаны и дальнейшие рестрикции могут быть равносильны попытке удушения ее экономики».



Ранее Владимир Путин отмечал, что новые санкции не решат проблему, а только усугубят ситуацию. Россия настаивает, что нужно использовать не угрозы, а дипломатию.