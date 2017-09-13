В Госдуме прокомментировали новые санкции ООН против КНДР

В Госдуме объясняют, почему Россия поддержала резолюцию Совбеза ООН ужесточающую санкции в отношении Северной Кореи.
Россия поддержала резолюцию ООН, направленную против КНДР, так как не поддерживает самопровозглашенный ядерный статус Пхеньяна. Эксперты объясняют, какие изменения были внесены в изначальный вариант резолюции Совбеза ООН для того, чтобы она была принята единогласно. И почему Россия поддержала документ, тогда как раньше вместе с Китаем блокировала его принятие.
Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам: «Россия не вынудила, а убедила коллег принять здравый подход к северокорейскому досье. Никаких нефтяных эмбарго, депортации трудовых мигрантов, никаких остановок судов в открытом море: все это будет только провокацией для Пхеньяна. Мы должны очень предусмотрительно, очень аккуратно общаться с северокорейским руководством. У России традиционно прочные отношения с КНДР, и нам надо использовать этот многолетний потенциал конструктива для того, чтобы убедить Пхеньян воздержаться от горячего противостояния при любых условиях».
Парламентарий также выразил сожаление, что в окончательный текст резолюции не вошли предложения России и Китая о «двойном замораживании» — прекращении учений США и их союзников в районе Корейского полуострова в обмен на приостановку ракетных и ядерных испытаний КНДР.
Леонид Слуцкий: «Думаю, никто в Пхеньяне нас не упрекнет в том, что мы становимся на позицию оппонентов Северной Кореи. Напротив, мы действуем в интересах КНДР, уберегая ее народ от войны. Но, в тоже время, мы должны сказать, что поведение Пхеньяна совершенно не укладывается сегодня в мировые правила, в нормы для мирного сосуществования мировых держав. Именно поэтому мы поддержали последнюю резолюцию Совбеза ООН, но вместе с тем и предостерегли партнеров по Совету безопасности ООН от „перехода через красные линии“, от чрезмерного давления на Пхеньян, которое может привести, к сожалению, только к непредсказуемым последствиям».
А в Северной Корее заявили, что отвергают новые санкции, которые в Пхеньяне назвали «продуктом отвратительной провокации США», и что «новая резолюция ООН еще раз подтверждает, что КНДР избрала верный путь».
Напомним, Совет безопасности ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Новые санкции назвали самыми жесткими в XXI веке. Резолюция 2375 стала уже семнадцатой резолюцией Совбеза за 10 лет, которая призывает КНДР отказаться от ядерной программы. При этом в Москве настаивают на том, что для урегулирования этого кризиса нужно использовать не угрозы, а дипломатию.
Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам: «Россия не вынудила, а убедила коллег принять здравый подход к северокорейскому досье. Никаких нефтяных эмбарго, депортации трудовых мигрантов, никаких остановок судов в открытом море: все это будет только провокацией для Пхеньяна. Мы должны очень предусмотрительно, очень аккуратно общаться с северокорейским руководством. У России традиционно прочные отношения с КНДР, и нам надо использовать этот многолетний потенциал конструктива для того, чтобы убедить Пхеньян воздержаться от горячего противостояния при любых условиях».
Парламентарий также выразил сожаление, что в окончательный текст резолюции не вошли предложения России и Китая о «двойном замораживании» — прекращении учений США и их союзников в районе Корейского полуострова в обмен на приостановку ракетных и ядерных испытаний КНДР.
Леонид Слуцкий: «Думаю, никто в Пхеньяне нас не упрекнет в том, что мы становимся на позицию оппонентов Северной Кореи. Напротив, мы действуем в интересах КНДР, уберегая ее народ от войны. Но, в тоже время, мы должны сказать, что поведение Пхеньяна совершенно не укладывается сегодня в мировые правила, в нормы для мирного сосуществования мировых держав. Именно поэтому мы поддержали последнюю резолюцию Совбеза ООН, но вместе с тем и предостерегли партнеров по Совету безопасности ООН от „перехода через красные линии“, от чрезмерного давления на Пхеньян, которое может привести, к сожалению, только к непредсказуемым последствиям».
А в Северной Корее заявили, что отвергают новые санкции, которые в Пхеньяне назвали «продуктом отвратительной провокации США», и что «новая резолюция ООН еще раз подтверждает, что КНДР избрала верный путь».
Напомним, Совет безопасности ООН в понедельник принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Новые санкции назвали самыми жесткими в XXI веке. Резолюция 2375 стала уже семнадцатой резолюцией Совбеза за 10 лет, которая призывает КНДР отказаться от ядерной программы. При этом в Москве настаивают на том, что для урегулирования этого кризиса нужно использовать не угрозы, а дипломатию.
Комментарии