Юлия Тимошенко попала в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Украинские СМИ сообщают о том, что в базу данных скандально известного сайта «Миротворец» включена лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Как сообщают украинские СМИ, лидер оппозиционной парламентской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко внесена в базу данных скандально известного сайта «Миротворец» за незаконное пересечение границы.
Создатели ресурса также обвиняют Тимошенко в «нападении на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы». Напомним, самого Саакашвили с точно такой же формулировкой создатели скандального украинского сайта внесли в «список врагов Украины» еще накануне.
Напомним, лишенный гражданства Саакашвили накануне утром попытался добраться до Украины на поезде — из польского Перемышля, но состав был остановлен. Саакашвили пересел на автобус и уже в сумерках добрался до пункта пропуска на польско-украинской границе, когда тот был закрыт и окружен украинскими силовиками.
Толпа сторонников Саакашвили пошла на штурм и прорвала оцепление. Опальный политик вместе со внушительной группой поддержки, в которой была и Юлия Тимошенко, пересек границу и оказался на территории Украины. Возбуждено дело о незаконном переходе границы. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал произошедшее провокацией и подтвердил, что дело заведено по двум статьям — «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» и «Сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительных органов».
В результате столкновений на границе пострадали более двадцати силовиков. Саакашвили прибыл во Львов, где заявил, что намерен и дальше бороться с украинскими властями.
Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина»: «После всех вчерашних событий сегодня все оппозиционные, демократические, проевропейские силы начали консультации для совместной координации действий и объединения наших усилий с теми силами общества, которые готовы проходить путь становления Украины совместно и к победе».
Адвокаты бывшего губернатора Одесской области заявляют, что в ближайшее время оспорят лишение Саакашвили гражданства в Высшем административном суде Украины.
Создатели ресурса также обвиняют Тимошенко в «нападении на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы». Напомним, самого Саакашвили с точно такой же формулировкой создатели скандального украинского сайта внесли в «список врагов Украины» еще накануне.
Напомним, лишенный гражданства Саакашвили накануне утром попытался добраться до Украины на поезде — из польского Перемышля, но состав был остановлен. Саакашвили пересел на автобус и уже в сумерках добрался до пункта пропуска на польско-украинской границе, когда тот был закрыт и окружен украинскими силовиками.
Толпа сторонников Саакашвили пошла на штурм и прорвала оцепление. Опальный политик вместе со внушительной группой поддержки, в которой была и Юлия Тимошенко, пересек границу и оказался на территории Украины. Возбуждено дело о незаконном переходе границы. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал произошедшее провокацией и подтвердил, что дело заведено по двум статьям — «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» и «Сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительных органов».
В результате столкновений на границе пострадали более двадцати силовиков. Саакашвили прибыл во Львов, где заявил, что намерен и дальше бороться с украинскими властями.
Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина»: «После всех вчерашних событий сегодня все оппозиционные, демократические, проевропейские силы начали консультации для совместной координации действий и объединения наших усилий с теми силами общества, которые готовы проходить путь становления Украины совместно и к победе».
Адвокаты бывшего губернатора Одесской области заявляют, что в ближайшее время оспорят лишение Саакашвили гражданства в Высшем административном суде Украины.
Комментарии