Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 11.09, 22:56

    Юлия Тимошенко попала в базу данных украинского сайта «Миротворец»

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Витвицкий
    Юлия Тимошенко попала в базу данных украинского сайта «Миротворец»

    Юлия Тимошенко попала в базу данных украинского сайта «Миротворец»

    Юлия Тимошенко попала в базу данных украинского сайта «Миротворец»
  • Фото: РИА Новости, Алексей Витвицкий

    • Украинские СМИ сообщают о том, что в базу данных скандально известного сайта «Миротворец» включена лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

    Как сообщают украинские СМИ, лидер оппозиционной парламентской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко внесена в базу данных скандально известного сайта «Миротворец» за незаконное пересечение границы.

    Создатели ресурса также обвиняют Тимошенко в «нападении на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы». Напомним, самого Саакашвили с точно такой же формулировкой создатели скандального украинского сайта внесли в «список врагов Украины» еще накануне.

    смотретьБолее 15 человек пострадали при прорыве Саакашвили украинской границы
    Более 15 человек пострадали при прорыве Саакашвили украинской границы
    Напомним, лишенный гражданства Саакашвили накануне утром попытался добраться до Украины на поезде — из польского Перемышля, но состав был остановлен. Саакашвили пересел на автобус и уже в сумерках добрался до пункта пропуска на польско-украинской границе, когда тот был закрыт и окружен украинскими силовиками.

    смотретьПесков назвал прорыв Саакашвили через границу политической клоунадой
    Песков назвал прорыв Саакашвили через границу политической клоунадой
    Толпа сторонников Саакашвили пошла на штурм и прорвала оцепление. Опальный политик вместе со внушительной группой поддержки, в которой была и Юлия Тимошенко, пересек границу и оказался на территории Украины. Возбуждено дело о незаконном переходе границы. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал произошедшее провокацией и подтвердил, что дело заведено по двум статьям — «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» и «Сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительных органов».

    смотретьСаакашвили намерен продолжать борьбу с украинскими властями
    Саакашвили намерен продолжать борьбу с украинскими властями
    В результате столкновений на границе пострадали более двадцати силовиков. Саакашвили прибыл во Львов, где заявил, что намерен и дальше бороться с украинскими властями.

    Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина»: «После всех вчерашних событий сегодня все оппозиционные, демократические, проевропейские силы начали консультации для совместной координации действий и объединения наших усилий с теми силами общества, которые готовы проходить путь становления Украины совместно и к победе».

    смотретьВместе с Саакашвили на Украину вторглись около 40 человек
    Вместе с Саакашвили на Украину вторглись около 40 человек
    Адвокаты бывшего губернатора Одесской области заявляют, что в ближайшее время оспорят лишение Саакашвили гражданства в Высшем административном суде Украины.

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